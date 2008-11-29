Держдеп вимагає від Президента України виконання умов МВФ

Майкл Помпео нагадав президенту України про те, що вимоги МВФ, що виділяє країні таку масштабну фінансову допомогу, треба виконувати.

Під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенко глава американського Держдепартаменту Майкл Помпео закликав співрозмовника виконати вимоги МВФ.

"Держсекретар привітав нещодавнє прийняття законопроектів про боротьбу з корупцією і закону про національну безпеку, а також закликав Україну виконати нереалізовані вимоги МВФ", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства США.

Втім, вимоги Вашингтон пом'якшилися словами підтримки: Помпео запевнив президента України в тому, що адміністрація США підтримує цілісність України і не має наміру визнавати входження Криму до складу РФ. Держсекретар нагадав президенту України, що 25 липня США прийняли "Кримську декларацію".

Протягом трьох років Київ в рамках співпраці з МВФ отримав 4 транші в цілому на $ 8,7 млрд. Тим часом, меморандум про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом, підписаний в березні 2015 року, припускав, що фонд протягом чотирьох років виділить $ 17,5 млрд.

Три чверті терміну, визначеного в меморандумі, вже пройшли, а з обіцяних грошей Київ отримав лише половину. Причому гроші МВФ вкрай необхідні.

НБУ попередив, що подальше зволікання з реалізацією умов програми співпраці з МВФ знижує ймовірність отримання фінансування. Через це можуть ускладнитися спроби запозичення на міжнародних ринках капіталу. А без них під загрозою зриву опиняться пікові виплати за державним боргом в 2018-2020 рр. Так що, якщо заплановані транші не будуть переказані, проблема фінансування бюджетних витрат стане особливо гостро.

МВФ наполягає на проведенні ряду реформ і головне - на підвищенні ціни газу для населення, яке, за різними оцінками, може скласти від 30% до 60% у зв'язку зі зростанням цін на міжнародних ринках. Для Києва це болюче питання. Такий хід напередодні виборів явно погіршить і без того непросту ситуацію.