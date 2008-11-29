Тиск на Німеччину через її сильну економіку наростає

У минулому році сальдо зовнішньої торгівлі Німеччини з іншими країнами ЄС склало 159,3 млрд євро - однієї з найбільших в світі областей вільної торгівлі та регіону з привілейованим доступом до німецьких товарів і послуг. Так було з 1958 р, коли відкрився загальний ринок Європи.

Щедрість Німеччини по відношенню до ЄС досягає двох третин чистого доходу від зовнішньої торгівлі в структурі ринку, на якому Берлін залишається безперечним лідером і головним регулятором.

В цьому році, схоже, буде відзначений черговий рекордний рівень доходу від торгівлі для Німеччини. За даними Бундесбанку, профіцит протягом січня-квітня поточного року становив 175 млрд євро, що на 10% більше, ніж в країнах ЄС.

Країна, на частку якої припадає 28% економіки валютного союзу і яка живе так грандіозно за рахунок інших партнерів, є структурно дестабілізуючим фактором.

Правильна політика - це не подачки

Знижуючи купівельну спроможність у валютному союзі на сотні мільярдів євро, Німеччина робить неможливим зростання економіки інших країн єврозони і створення робочих місць.

Замість того щоб накопичувати добробут на тлі партнерів по євро, Німеччина повинна стимулювати внутрішні витрати, щоб купувати у них більше товарів і послуг.

У той же час Німеччина може знизити зростаючу нестачу робочої сили, запропонувавши робочі місця більш ніж 17 млн громадян ЄС.

Переробивши частина профіциту торгового балансу в минулому році приблизно на $ 300 млрд, Німеччина зможе стимулювати економічне зростання і зайнятість в інших країнах блоку, їй вдасться вирішити проблему скорочення робочої сили.

Це була б необхідна економічна політика для країни, яка стикається з великими і систематичними профіцитами торгівлі. Така політика збалансує динаміку зростання всередині зони і стабілізує валютний союз.

Не дивно, що відносини "кожен сам за себе" привели до відродження націоналізму, відчуження від європейського проекту і гаслам "моя країна перш за все" навіть в таких місцях, як Італія, де традиційна ідея єдиної, мирної і процвітаючої Європи надихала цілі покоління.

Скорочується підтримка коаліції Меркель

Нав'язування заходів жорсткої економії з боку Німеччини щодо країн, які страждають від рецесії, і її жорстке поводження з Грецією стали хворобливими прикладами абсурдної і байдужої політики. Це лише зміцнило політичний рух євроскептиків.

Суперечка з питання мігрантів ледь не призвів до розвалу коаліції в уряді. Компроміс між Ангелою Меркель і Хорстом Зеєхофером був досягнутий, однак європейські ЗМІ пишуть, що тепер правляча в Німеччині коаліція, швидше за все, врятована.

Останньою краплею стала спроба Німеччини скинути некеровані проблеми імміграції на іншу частину ЄС. Неправильне керування економікою ЄС і катастрофічні помилки в сфері імміграції привели до ескалації політичних криз в Німеччині.

Консервативний союз канцлера Німеччини Ангели Меркель, що складається з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), розвалюється. З останніх опитувань громадської думки стало відомо, що союз знаходить підтримку тільки у 29% виборців - рекордний мінімум.

Коаліційний партнер союзу - Соціал-демократична партія Німеччини - залишається на рекордно низькому рівні 18%. Це означає, що лише 47% німців готові проголосувати за нинішню урядову коаліцію.

Рейтинг схвалення федерального уряду Німеччини в даний час складає 25% згідно з недавніми опитуваннями.

Особливо серйозною залишається ситуація з партією ХСС, яка за 2 місяці до виборів в Баварії 14 жовтня згідно з опитуваннями набрала 39% і майже напевно зараз позбавлена контролю над державним урядом.

У будь-який момент може вибухнути нова і, можливо, остаточна урядова криза.

Меркель продовжує наполягати на "європейському рішенні" - якого немає - нерозв'язної проблеми імміграції, яку вона і створила. Її противник, впливовий міністр внутрішніх справ і лідер ХСС Хорст Зеехофер, прагне до радикального і доцільного "національного рішення", тому що сусідні країни - Австрія та Італія - не бажають співпрацювати, побоюючись бути втягнутими в проблему мігрантів, від яких Німеччина має намір позбутися.

Занадто сильна імперія

Історик Людвіг Дехійо одного разу заявив, що після створення німецької імперії в 1871 р Німеччина була "занадто сильною для збалансованої Європи, але занадто слабкою для домінування на континенті".

На щастя, в результаті створення ЄС дилема, яка привела до двох світових воєн в минулому столітті, залишилася в минулому. І поки немає німецького керівництва, яке було б глибоко прихильне ідеї європейського проекту, як було у випадку з попередніми канцлерами - Конрадом Аденауером, Гельмутом Шмідтом і Гельмутом Колем, які поставили Європу на шлях до єдиної валюти.

При нинішньому керівництві Німеччина залишається ослабленою і глибоко роздробленою країною. Її надмірний, найбільший в світі торговий профіцит є тягарем для інших партнерів в ЄС.

Її економічна політика не сприяє збереженню стабільності, створення робочих місць в рамках валютного союзу і за його межами. Залишається сподіватися, що наступне покоління німецьких лідерів зрозуміє, що в їхніх інтересах отримати більш збалансовану економіку, яка буде сприяти загальному процвітанню ЄС в цілому.