Правильні способи зберігання бананів

Банан – один з найбільш популярних і доступних в наших широтах тропічних фруктів. Ось тільки при звичайному зберіганні достигають вони дуже швидко, а потім так само швидко псуються. Однак зберігати банани в домашніх умовах можна досить довго, якщо використовувати декілька хитрощів.

Як і де і як краще зберігати фрукти будинку

Зберігати банани в домашніх умовах насправді досить просто – головне знати, як це правильно робити.

Якщо ви хочете, щоб банани збереглися як можна довше, запам'ятайте кілька «ні»:

Не купуйте банани з чорними плямами або іншими видимими дефектами;

Не зберігайте куплені банани в холодильнику;

Не завертайте банани цілком в поліетилен і не кладіть їх у пакети;

Не зберігайте банани разом з іншими фруктами, а також менше або навпаки, більш стиглими бананами;

Не зберігайте банани на освітлюваному сонцем місці;

Як зберігати банани

Якщо ви хочете, щоб банани збереглися свіжими як можна довше, то купувати їх слід злегка недозрілими.

Приміщення, в якому зберігаються фрукти, повинно бути добре провітрюваним, а ідеальна температура для зберігання – 13-14 градусів тепла (саме при такій температурі їх везуть до нас в рефрижераторах з Латинської Америки). Вологість повітря при цьому повинна бути не більше 90%.

На перезрівання бананів впливає газ етилен. Його надходження в плоди можна уповільнити, якщо обернути ніжки бананів тонким шаром харчової плівки.

Причому це можна робити як з цілою гроно бананів, так і з кожним з них окремо.

Варіант зберігати фрукти максимально довго – це купити їх в зовсім зеленому вигляді та перевозити в холоді. Такий варіант особливо хороший для транспортування бананів на великі відстані, наприклад, якщо ви хочете взяти їх з собою в подорож.

А щоб прискорити процес дозрівання зелених бананів після перевезення, досить покласти їх на день в поліетиленовий пакет разом зі стиглими яблуками. Останні виділяють газ етилен, який і прискорює процес дозрівання бананів.

Не варто зберігати банани довше, ніж 5-6 днів. Навіть при ідеальній температурі, вологості та інших умовах фрукти краще не стануть – найкорисніше вживати їх в як можна більш свіжому вигляді.