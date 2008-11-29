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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Правильні способи зберігання бананів
Банан – один з найбільш популярних і доступних в наших широтах тропічних фруктів. Ось тільки при звичайному зберіганні достигають вони дуже швидко, а потім так само швидко псуються. Однак зберігати банани в домашніх умовах можна досить довго, якщо використовувати декілька хитрощів.
Як і де і як краще зберігати фрукти будинку
Зберігати банани в домашніх умовах насправді досить просто – головне знати, як це правильно робити.
Якщо ви хочете, щоб банани збереглися як можна довше, запам'ятайте кілька «ні»:
Не купуйте банани з чорними плямами або іншими видимими дефектами;
Не зберігайте куплені банани в холодильнику;
Не завертайте банани цілком в поліетилен і не кладіть їх у пакети;
Не зберігайте банани разом з іншими фруктами, а також менше або навпаки, більш стиглими бананами;
Не зберігайте банани на освітлюваному сонцем місці;
Як зберігати банани
Якщо ви хочете, щоб банани збереглися свіжими як можна довше, то купувати їх слід злегка недозрілими.
Приміщення, в якому зберігаються фрукти, повинно бути добре провітрюваним, а ідеальна температура для зберігання – 13-14 градусів тепла (саме при такій температурі їх везуть до нас в рефрижераторах з Латинської Америки). Вологість повітря при цьому повинна бути не більше 90%.
На перезрівання бананів впливає газ етилен. Його надходження в плоди можна уповільнити, якщо обернути ніжки бананів тонким шаром харчової плівки.
Причому це можна робити як з цілою гроно бананів, так і з кожним з них окремо.
Варіант зберігати фрукти максимально довго – це купити їх в зовсім зеленому вигляді та перевозити в холоді. Такий варіант особливо хороший для транспортування бананів на великі відстані, наприклад, якщо ви хочете взяти їх з собою в подорож.
А щоб прискорити процес дозрівання зелених бананів після перевезення, досить покласти їх на день в поліетиленовий пакет разом зі стиглими яблуками. Останні виділяють газ етилен, який і прискорює процес дозрівання бананів.
Не варто зберігати банани довше, ніж 5-6 днів. Навіть при ідеальній температурі, вологості та інших умовах фрукти краще не стануть – найкорисніше вживати їх в як можна більш свіжому вигляді.
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