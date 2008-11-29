Україна втрачає € 4 млрд. на рік через корупцію на митниці

За даними Süddeutsche Zeitung, в корупційні схеми залучені не тільки співробітники митниці, а й поліція та СБУ.

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung вивчило документи, митні і транспортні накладні та дійшло висновку, що через махінації, які застосовуються для догляду від мит, українська скарбниця щорічно недоотримує близько € 4 млрд.

"Це більше однієї десятої всієї дохідної частини бюджету і в 2 рази більше тієї суми, яку Україна в 2018 році хоче отримати від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку", - зазначає видання.

За даними видання, тільки одна зміна маркувань на товарах дає учасникам махінацій тисячі євро з кожної партії вантажу. Парасолі перетворюють в щітки або дзеркала, і велика сума йде повз скарбницю.

Участь в махінаціях беруть і співробітники митниці, і поліція, і прокуратура з СБУ. Як повідомляє Süddeutsche Zeitung, для нелегальних операцій створюються фірми, що знаходяться під контролем представників українських силових відомств.

Опитування PwC показало, що тільки в 2018 р з випадками корупції і хабарництва зіткнулися 73% українських компаній. З 2016 року 56% респондентів відзначили подібні інциденти. А середній показник у світі становить 25%. Тим часом, третина опитаних в Україні компаній визнали, що в останні два роки у них вимагали хабар. Майже половина респондентів вважають, що мали справу з економічними злочинами. З 2016 року це визнавали на 5% менше опитаних. Найпоширенішими злочинами подібного роду в Україні лишаються корупція, хабарі, незаконне привласнення активів і шахрайство в сфері закупівель.