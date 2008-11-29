До початку офіційної виборчої кампанії кількість кандидатів різко зросте

До початку офіційної виборчої кампанії перед виборами президента України і народних депутатів кількість кандидатів різко зросте.

Таку думку висловив політолог Олексій Якубін.

«Я не виключаю, що ми побачимо ще більше кандидатів на президентських виборах, з огляду на ситуацію в країні. Адже якщо близько 70% -80% наших громадян розчарувалися в курсі, яким йде країна - політичному, соціально-економічному. Це різні соціологічні дані - від групи «Рейтинг» до інших компаній. Тобто очевидно, це буде стимулювати різних кандидатів очолити цей тренд. Ці кандидати будуть показувати, що вони відрізняються від тієї влади, яка є. І ці кандидати будуть пропонувати якісь нові ідеї. Знову-таки, різні соціологічні дані показують нам, що близько 45% -50% громадян не визначилися або не говорять, за кого вони будуть голосувати. Це теж буде сприяти появі все нових і нових кандидатів. Чому? Політики будуть думати: якщо люди не говорять або не визначилися, то, може бути, вони готові будуть прислухатися до мене », - говорить експерт.

А.Якубін додав, що недовіру електорату до влади також спробують використовувати політики, які вирішили відносно недавно підвищити свій рейтинг.

«Я говорю не тільки про нові обличчя. Я маю на увазі те, що ми входимо в ці вибори з високим рівнем недовіри до всіх ключових політиків, з одного боку. З іншого боку, це відкриває можливості для конвенційних політиків, можливо, для нових політиків проявити себе. Я не виключаю, що ми побачимо насправді дуже багато нових кандидатів, які будуть намагатися скористатися цією ситуацією », - каже політолог.

При цьому А.Якубін зазначив, що цього літа, до старту офіційної виборчої кампанії ті кандидати, які вже визначилися зі своєю передвиборчою тактикою, спробують створити багато інформаційних приводів.

«У нас суспільство досить заполітизоване. Суспільство зазвичай часто стежить за політичними новинами. Поки влітку є інформаційне затишшя, поки триває літній «мертвий сезон» в політиці, майбутні кандидати намагаються «вистрілити» зараз, поки немає безлічі інших інформаційних приводів ... а літо в Україні зазвичай менш інформаційно насичено », - додав він.

Раніше політолог Олексій Якубін заявив, що до кінця червня 2018 роки вже можна було назвати сформованим основний список потенційних конкурентів П.Порошенко на виборах президента України.

У квітні 2018 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив про своє бажання брати участь у виборах до Верховної Ради України. У травні виданню "Букви" стала відома перша десятка списку політичної сили Глави уряду на парламентських виборах. Видання посилається на свої джерела. На вибори Гройсман збирається йти без партії Президента. Список сформований з урахуванням можливих дострокових парламентських виборів або ж планових - залежить від того, що ж трапиться швидше.

Також повідомлялося, за пост президента України планують боротися Р.Безсмертний, А.Гриценко, Ю.Тимошенко, Р.Насіров, В.Купрій, Ю.Деревянко, О.Ляшко, Н.Савченко, І.Ківа, М.Добкін, С .Каплін, П.Порошенко, В.Наливайченко.