Особенности настроек ремаркетинга и его разновидности

Такой инструмент как ремаркетинг используется все чаще, - благодаря специальным настройкам рекламу можно показывать людям, которые уже ранее побывали на вашем ресурсе. Такие посетители, как правило, более лояльны, а потому быстрее склонны совершить покупку. Перейдя по ссылке - https://embo.com.ua/remarketing/ Вы сможете подробнее ознакомиться с условиями предоставления услуги "Ремаркетинг".

Кто и почему заинтересован в инструменте

Технология особенно пригодится следующим категориям заказчиков:

Интернет-магазинам, желающим увеличить конверсию, а также снизить расходы на привлечение аудитории. Владельцам посадочных страничек. Например, ремаркетинг гугл позволит гораздо эффективнее продавать ваш единственный товар. Вы также можете повышать средний чек, если у вас есть товары-дополнения, продукты-аналоги (дороже или дешевле) и так далее. Сайтам и проектам по оказанию услуг, сервисным центрам. Зачастую люди не сразу решаются на оплату услуг, а стремятся предварительно изучить отзывы и прочую информацию. Описанная технология поможет повысить лояльность и доверие.

Особенности настроек

Если говорить про Украину, то почти весь поиск осуществляется при помощи Google. Личный кабинет позволяет проводить настройку рекламы по любым параметрам, в том числе включить ремаркетингadwords.

Принципы работы

Если вы не знаете, как настроить ремаркетинг в адвордс, задачу лучше перепоручить специалистам. Зачастую благодаря их усилиям можно существенно снизить цену на привлечение клиентов. Посетителю, который уже побывал на сайте, показываются именно те товары, которые были просмотрены во время предыдущих сеансов. Например, это актуально для интернет-магазинов, где покупатели так часто «бросают» корзины с товарами, так и не сделав заказ. Могут быть созданы разные списки, а потому очень легко управлять показом баннеров. Вы также можете продавать сопутствующие товары, тем самым повышая средний чек. Можно разделять тех, кто уже сделал хотя бы один заказ от тех, кто еще вообще ничего не купил у вас.

Виды ремаркетинга, которые вы можете использовать

Гибкая настройка позволяет показывать объявления в поисковой сети – «ремаркетинг на поисковую рекламу».

«Контекстно-медийная сеть» указывается в кампаниях для медиа и предполагает также показ графических блоков.

Вы можете самостоятельно определить то, какой именно тип настроек использовать. Однако лучше всего заказать пакет услуг, ведь чтобы правильно, корректно и выгодно запустить кампанию потребуется немало часов напряженной работы. Кроме проставления галочек в правильных местах вам также придется столкнуться с аналитическими данными, которые еще нужно правильно интерпретировать.