Розрив міномета: українські військові загинули на навчаннях

Як повідомляє прес-служба командування Сухопутних військ ЗСУ, 6 липня в 5:55 в ході бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні сталася надзвичайна подія. Троє військовослужбовців загинули, отримавши травми, несумісні з життям, дев'ять військових поранені. Тактичні навчання припинені. З'ясовуються причини і обставини події.

В одній з українських військових частин стався розрив міномета, в результаті якого загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали різні поранення, передає "Інтерфакс".