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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Розрив міномета: українські військові загинули на навчаннях
В одній з українських військових частин стався розрив міномета, в результаті якого загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали різні поранення, передає "Інтерфакс".
Як повідомляє прес-служба командування Сухопутних військ ЗСУ, 6 липня в 5:55 в ході бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні сталася надзвичайна подія. Троє військовослужбовців загинули, отримавши травми, несумісні з життям, дев'ять військових поранені. Тактичні навчання припинені. З'ясовуються причини і обставини події.
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