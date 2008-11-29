Корм для кошек: основные преимущества правильного питания

Обладатели котов, заботясь о своих питомцах, стремятся подобрать максимально полезный и питательный корм. Качественные продукты для маленьких четвероногих друзей можно приобрести, ознакомившись с каталогом https://101dalmatin.com/koshki/korm-dlya-koshek интернет-магазина «101 Далматин».

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Почему кошке нужен корм

Большинство из нас приучает котов к общему питанию, вводя в рацион то, что едим сами. Но стоит помнить, что животное нуждается в особом сбалансированном рационе, поэтому ему необходимы дополнительные витамины, микроэлементы и минералы в оптимальных пропорциях. Для этого производители кошачьей еды позаботились о создании качественного корма.

Его употребление обеспечивает не только сытность и вкусность еды, но и влияет на здоровье, состояние шерсти и настроение кота. Поскольку это животное символизирует символ гармонии, умиротворённости, нежности и тепла, хозяевам важно, чтобы их питомец был в хорошем расположении духа.

Корма для кошек могут быть:

Сухими - в их состав входят все необходимые витамины и минералы, а получают такого вида питание при помощи специальной обработки. Влажными – консервированный влажный корм, в состав которого входят цельные кусочки мяса, рыбы, овощей и прочее.

Чтобы выбрать оптимальный корм, следует обратить внимание на несколько нюансов:

Состав выбранного корма;

Производителя корма (желательно удостовериться в его качестве, надежности и ознакомиться с отзывами тех, кто давно использует его корм);

Немаловажно рассчитать расход питания. Это должно быть оптимальное соотношение и дозировка на сутки кормления кота.

Если у вас остались вопросы или вы хотите получить дополнительную информацию о нескольких видах сухого или влажного корма, чтобы остановить выбор на оптимальном варианте, звоните нашим онлайн-операторам.