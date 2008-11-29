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Корм для кошек: основные преимущества правильного питания
Обладатели котов, заботясь о своих питомцах, стремятся подобрать максимально полезный и питательный корм. Качественные продукты для маленьких четвероногих друзей можно приобрести, ознакомившись с каталогом https://101dalmatin.com/koshki/korm-dlya-koshek интернет-магазина «101 Далматин».
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Почему кошке нужен корм
Большинство из нас приучает котов к общему питанию, вводя в рацион то, что едим сами. Но стоит помнить, что животное нуждается в особом сбалансированном рационе, поэтому ему необходимы дополнительные витамины, микроэлементы и минералы в оптимальных пропорциях. Для этого производители кошачьей еды позаботились о создании качественного корма.
Его употребление обеспечивает не только сытность и вкусность еды, но и влияет на здоровье, состояние шерсти и настроение кота. Поскольку это животное символизирует символ гармонии, умиротворённости, нежности и тепла, хозяевам важно, чтобы их питомец был в хорошем расположении духа.
Корма для кошек могут быть:
Чтобы выбрать оптимальный корм, следует обратить внимание на несколько нюансов:
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