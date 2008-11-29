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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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В Україні п'яний чиновник на джипі збив двох жінок
У Закарпатській області України п'яний глава адміністрації Перечинського району збив на позашляховику двох жінок. Постраждалих госпіталізували, одна з них потім померла від отриманих травм.
За повідомленням прес-служби обласного управління Нацполіціі України, глава району пересувався на джипі Cherokee з іноземними номерами, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Наїзд стався напередодні ввечері, винуватець затриманий, порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
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