В Україні п'яний чиновник на джипі збив двох жінок

У Закарпатській області України п'яний глава адміністрації Перечинського району збив на позашляховику двох жінок. Постраждалих госпіталізували, одна з них потім померла від отриманих травм.

За повідомленням прес-служби обласного управління Нацполіціі України, глава району пересувався на джипі Cherokee з іноземними номерами, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Наїзд стався напередодні ввечері, винуватець затриманий, порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.