Сонячні батареї з бактерій дають рекордний струм і працюють навіть в похмуру погоду

Вчені розробили фотоелементи на основі бактерій, які мають цілу низку чудових властивостей. По-перше, вони побили рекорд щільності струму, отриманої від біогенних сонячних елементів. По-друге, вони дешеві у виготовленні і не вимагають застосування отруйних речовин. Нарешті, вони працюють навіть в похмуру погоду. Досягнення описано в науковій статті, опублікованій в журналі Small.

Багато дослідницьких груп по всьому світу працюють над тим, щоб поставити природний фотосинтез на службу сонячній енергетиці. Такого роду батареї називаються біогенними. Зазвичай мова йде про те, щоб виділити з бактерій речовину, якою вони користуються для засвоєння сонячної енергії. Однак це дорогий і складний процес, який вимагає застосування токсичних розчинників і може привести до руйнування потрібного з'єднання.

Група Ядава пішла іншим шляхом: вчені просто залишили пігмент в бактеріях. Потрібної концентрації речовини вони досягли, генетично модифікувавши мікроорганізми. "Мутанти" ударними темпами виробляли лікопін, пігмент, ефективний при фотосинтезі (а також, наприклад, що надає червоним томатам їх забарвлення).

"Наше рішення унікальної проблеми біогенних елементів - важливий крок до того, щоб зробити сонячну енергію більш економічною", - говорить керівник групи Ядав (Vikramaditya Yadav) з Університету Британської Колумбії у прес-релізі дослідження.

Коли бактерії досягали потрібної чисельності, їх покривали наночастинками оксиду титану і наносили на скляну поверхню. Отриманий пристрій давало щільність струму в 0,686 міліампер на квадратний сантиметр. Це майже в два рази перекриває попередній рекорд, досягнутий на біогенних елементах.

"Ми зафіксували найвищу щільність струму для біогенного сонячного елемента, - констатує Ядав. - Ці гібридні матеріали, які ми розробляємо, надійні і економічні у виготовленні, і, при достатній оптимізації, можуть працювати з ефективністю, яку можна порівняти з [ефективністю] звичайних сонячних елементів ".

Важливо, що новий пристрій працює і в похмуру погоду. Це може відкрити двері для сонячної енергетики в регіонах, де небо буває ясним не так часто, як хотілося б.

Зараз група працює над тим, щоб бактерії при виготовленні батареї залишалися живими. Це дозволить отримати пристрій, який саме оновлює запаси фотосинтезуючого пігменту.