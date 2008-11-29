Подорожчання транспорту у столиці

Що б не твердила влада, але подорожчання проїзду ніяк не позначиться на комфорті пасажирів.

"Київпастранс" опублікував нові ціни на проїзні.

Коли оголосили про те, що з 14 липня ціна в наземному столичному транспорті зросте в два рази і тепер замість 4 гривень доведеться платити всі 8 - пасажирів це, звичайно, м'яко кажучи не порадувало. Але варто поглянути на нові ціни на проїзні квитки - і відразу стає погано.

Проїзний на місяць на один вид транспорту тепер обійдеться в 390 грн, на два види транспорту - 570 грн. Якщо ж розглядати покупку проїзного на 4 види транспорту включаючи 46 поїздок в метро, то ціна буде в 1020 грн.

І ось тут або тонкий прорахунок, або обрахування: якщо ціна збільшилася в два рази, то проїзний на один лише трамвай повинен коштувати 340 грн, адже раніше його ціна була 170 грн. А карта на 4 види транспорту з обмеженою кількістю поїздок в метро раніше обходилася пасажиру в 540 грн, отже за новими цінами повинна бути в 1080 грн - тут забрали, там додали.

На суму одного безлімітного проїзного квитка, скажімо, на тролейбус (390 грн) можна купити 40 штук нарізної київського батона або 26 кг гречки.

Або 20 батонів, 13 кг гречки і 72 курячих яйця за ціну проїзного на два види транспорту - 570 грн.

На безлімітний місячний проїзний на 4 види транспорту можна не погано закупитися на місяць на сім'ю з 4 чоловік: 8 кг свинячої корейки або 10 кг яловичого антрекота. Або поповнити свою споживчу корзинку відразу декількома позиціями: 20 київських нарізних батонів, 60 штук курячих яєць, 20 літрів молока і 10 кг курки - все це проїзний за ціною в 1300 грн.