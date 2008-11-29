НАТО підтвердило прагнення України до блоку

В Альянсі вирішили, що "незалежна, суверенна і стабільна Україна, твердо дотримується принципів демократії і верховенства права".

У підсумковій декларації учасників саміту НАТО в Брюсселі підтверджується, що Україна прагне стати членом Альянсу. У декларації члени НАТО також закликають Росію вивести свої війська з Донбасу і повернути окупований Крим Україні. Про це сказано в опублікованому документі від 11 липня.

- Ми (країни-члени Альянсу, - Авт.) твердо переконані в тому, що Україна має право самостійно вирішувати власне майбутнє і зовнішньополітичний курс без втручання ззовні. З огляду на прагнення України до членства в НАТО, ми дотримуємося наших рішень на Бухарестському саміті та на наступних самітах, - сказано в декларації, - Ми усвідомлюємо зацікавленість України в розширенні можливостей в рамках Ініціативи сумісності партнерства. НАТО буде розглядати це враховуючи рішення, прийняті на Уельському та на Варшавському самітах. Ми будемо продовжувати працювати з Україною, багаторічним партнером Альянсу, спираючись на принципи і цінності, закріплені в Хартії про особливе партнерство між НАТО і Україною, - сказано в декларації.

На Бухарестському саміті було закріплено, що "Україна і Грузія одного дня стануть членами НАТО".

Повернути Крим і Донбас

У декларації йдеться і про тимчасово окуповані території Донбасу, і про Крим.

- Ми закликаємо Росію припинити будь-яку політичну, фінансову і військову підтримку войовничих угруповань і припинити військове втручання в Донецькій і Луганській областях, а також вивести війська, обладнання і найманців з території України і повернутися до Спільного центру по контролю і координації, - йдеться в документі.

- Ми рішуче засуджуємо незаконну анексію Криму Росією, яку ми не визнавали і не визнаємо. Необхідно припинити дискримінацію кримських татар і членів інших місцевих громад. Міжнародним структурам моніторингу має бути дозволено виконувати свою важливу роботу з урахуванням захисту прав людини, - підкреслюється в документі.

Дилема саміту НАТО: за Україну, але проти ізоляції Росії

Перед самим початком саміту Дональд Трамп посварився з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом з приводу фінансування блоку. Після того як той сказав, що країни Євросоюзу збільшили свої внески в Альянс, Трамп заявив, що європейські країни заробляють гроші на торгівлі з Москвою і спонсорують її.