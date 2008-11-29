Google загрожує: Android стане платним

Європейська комісія прийняла рішення оштрафувати компанію Google на € 4,3 млрд через те, що вона використовувала операційну систему (ОС) Android для просування інших своїх продуктів, що є порушенням антимонопольних правил.

Влада ЄС заявили про те, що дії Google заважають конкуренції на ринку, так як не дають найближчим конкурентам розвиватися.

Таке формулювання дуже не сподобалася генеральному директору Google Сундар Пічаї, який присвятив цій ситуацію окрему публікацію в блозі. Пічаї не тільки говорить про те, що Android покликаний створювати різноманіття, а не пригнічувати його, а й натякає, що після такого великого штрафу Google можливо доведеться стягувати гроші за користування своєю операційною системою.

«Сьогодні, завдяки Android, типовий смартфон поставляється з попередньо встановленими 40 додатками від самих різних розробників, а не тільки компанії-виробника. Якщо вам знадобляться інші програми, або браузери, або пошукові системи, то ви можете легко видалити встановлені і поставити ті, які вам подобаються», - повідомляє Пічаї. Він додав, що в середньому користувачі Android встановлюють близько 50 додатків самостійно.

Глава Google пояснив, що поточна ситуація разюче відрізняється від 90-х і почав 2000-х років, коли видалення встановлених програм і додавання нових було технічно складніше і вимагало великої кількості часу.

«У 2007 році ми прийняли рішення пропонувати ОС Android виробникам смартфонів і мобільних операторів на безкоштовній основі. Зрозуміло, підтримка Android вимагає витрат, і Google витратив на неї мільярди доларів, щоб привести операційну систему до сучасного вигляду», - заявляє генеральний директор компанії.

Пічаї підкреслив, що такі інвестиції приносять свою вигоду, так як Google пропонує виробникам техніки опцію вибору для попереднього встановлення популярних Google-додатків (пошуковик, браузер Chrome, Maps і Gmail), які, в свою чергу, гарантують дохід для компанії. Крім того, такий пакет додатків дозволяє користуватися телефоном відразу, буквально «з коробки».

Безкоштовне розповсюдження Android і пакета з додатками Google вигідно не тільки виробникам телефонів, але і розробникам мобільних додатків https://www.irisx.space/mobile/, а також споживачам.

«Якщо виробники і мобільні оператори не зможуть встановлювати наші програми на свої пристрої, це порушить баланс всієї екосистеми Android. До цих пір наша бізнес-модель мала на увазі, що ми не беремо гроші за нашу технологію», - пише Пічаї.

Хоча гендіректор Google і не говорить прямим текстом про прийдешні зміни, важко не помітити загрозу в його публікації.

«Швидкі інновації, широкий вибір і низькі ціни - класична основа для здорової конкуренції, і Android виступає за кожен з пунктів. Сьогоднішнє рішення суперечить бізнес-моделі, яка підтримує Android - операційну систему, яка створює велику кількість можливостей для вибору, а не обмежує їх. Ми маємо намір подати апеляцію», - уклав Сундар Пічаї.

Google піде іншим шляхом

Чим же може загрожувати величезний штраф Google для користувачів Android по всьому світу? У короткостроковій перспективі, нічим. Компанії надали 90 днів на виправлення, а це означає як мінімум пару місяців статусу-кво. Крім того, як сказав Пічаї, Google буде намагатися оскаржити рішення суду.

Якщо ж компанії не вдасться виграти справу, то нові смартфони на базі Android позбудуться встановлених додатків Google, включаючи браузер Chrome і магазин додатків Google Play.

З урахуванням статистики, за якою 95% користувачів Android використорують пошуковик Google, це означає зайву мороку для покупців, яким доведеться встановлювати звичні програми самостійно.

Єврокомісія ж вважає, що такі заходи допоможуть користувачам відкрити для себе інші додатки, які «більш підходять для їх потреб».

Один з варіантів розвитку подій може привести до того, що Google піде шляхом Apple, яка володіє власною «закритою» операційною системою - вона встановлюється тільки на власні гаджети компанії.