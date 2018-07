Зустріч Трампа і Путіна: чотири сценарії розвитку подій для України № 11 (668) 9-22 липня 2018 року Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі 16 липня буде мати велике значення для України. Оскільки США і Росія є ключовими центрами впливу на все, що відбувається на Донбасі і в Криму, то від їхніх домовленостей буде залежати і розв'язання кризи. А про те, чого можна очікувати від зустрічі двох президентів зараз можна судити тільки по настрою і заявам самого Дональда Трампа, які він висловив напередодні зустрічі. Позитивний: Трамп вважає Путіна суперником Напередодні зустрічі Дональд Трамп зробив кілька різких заяв на адресу Росії, що можна було б розцінювати як свідчення його жорсткої лінії поведінки в розмові з Путіним. Перед зустріччю американський президент відповів, що Путін йому не ворог, але і не один. "Він суперник, він представляє Росію, я представляю Сполучені Штати - в цьому сенсі ми суперники", - заявив американський президент. На саміті НАТО Дональд Трамп дорікнув Німеччину за те, що вона фінансує Росію через "Північний потік 2". Більш того, Дональд Трамп, як і Україна вважає цей газопровід шкідливим і не економічним а політичним проектом. Тобто в цьому питанні Україні можна очікувати на підтримку американського президента під час зустрічі з його російським колегою. "Напередодні зустрічі з Путіним апарат Трампа не намагався підготувати зміну курсу, тому претензій до Росії буде багато", - пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung. Та й в самій Москві вже заявили, що очікують складних переговорів. "Вони будуть складними. Є обсяг розбіжностей, які стоять на порядку денному, тому навряд чи зараз щось може це ускладнити", - сказав спікер Кремля Дмитро Пєсков. Виходячи з цього, Дональд Трамп може зайняти жорстку позицію в переговорах з Путіним з приводу України. Президент Петро Порошенко після зустрічі з Трампом в Брюсселі розповів, що американський президент у розмові з Путіним буде наполягати на невизнання окупації Донбасу і анексії Криму. А також підніме тему введення миротворців на Донбас. Негативний: "Формат" один на один "загрожує тим, що Трамп може поступитися Путіну чим завгодно. Але разом з цим, існує і ряд побоювань того, що Дональд Трамп сам піде на зближення з Росією. На користь цього говорить його невизначена заява з приводу анексії Криму. "Що станеться з Кримом відтепер, я не можу вам сказати. Я цього не знаю", - заявив президент США під час саміту НАТО. Тобто не можна виключити, що Трамп може визнати анексію Криму, в обмін на якісь поступки Москві, чого не виключають навіть в США. "Мене турбує, як Трамп в понеділок обійдеться з Кримом. Путін нічого іншого так не хоче, як домогтися від США визнання Криму російським. І він може спробувати змусити Трампа погодитися з цим. Неясно, чи розуміє той негативні наслідки цієї згоди для європейської безпеки і довіри до США ", - сказав в інтерв'ю Newsweek колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Британська газета The Times не виключає навіть Великої угоди Трампа з Путіним. "Це може бути повсюдне розмежування сфер впливу, що для початку може забезпечити де-факто визнання анексії Криму та особливих впливів Росії на пострадянському просторі", пише видання. Крім цього, такі ключові близькосхідні союзники США, як Ізраїль, Саудівська Аравія і Об'єднані арабські емірати, як і раніше вимагають від Дональда Трампа "обміняти" Україну на врегулювання кризи в Сирії. А недавнє перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму показало, що американський президент прислухається до їхніх вимог. Путін переграє Трампа Але, навіть якщо Дональд Трамп буде налаштований рішуче, то існує небезпека того, що президенту Росії вдасться переграти його на переговорах і переконати прийняти аргументи Москви з приводу України. "Я стикалася з ним, він дуже розумний і дисциплінований. Президент Трамп повинен дотримуватися великої обережності, тому що він має справу з колишнім співробітником КДБ, який дуже непогано грає зі слабкими картами на руках", - порадила Дональду Трампу колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт у своєму листі до нього. До того ж, як повідомляє видання The Times, зустріч двох президентів буде закритою, на якій будуть присутні тільки перекладачі. "Трамп може стати не першим американським лідером, який клюнув на удавану щирість Путіна", - вважає газета. Колишній радник з національної безпеки при Барака Обаму Сюзанна Райс в статті для The New York Times написала, що Трампу не слід зустрічатися віч-на-віч з більш досвідченим, досвідченим і підготовленим Путіним. "Формат" один на один "дозволяє Росії публічно спотворити зміст зустрічі, а Трампу, поруч з яким не буде стенографіста, або радника, - поступитися Путіну чим завгодно", - вважає вона. Але, швидше за все, від цієї зустрічі не варто чекати яких-небудь результатів. Вона може стати просто ознайомчою, на якій Трамп і Путін, що називається, будуть "промацувати" і визначати готовність до компромісу один у одного. Для Путіна цього буде достатньо, так як зустріч з Трампом підвищує його у власних очах, сприйнятті західних партнерів і росіян, як би повертає Росію в клуб супердержав. "Головним пріоритетом Путіна на всі часи є зміцнення свого політичного становища на батьківщині, де йому не вистачає демократичної легітимності. Це означає ходіння по міжнародній арені, ніби Росія знову є світовою державою, і Трамп допомагає Путіну в цьому, просто зустрічаючись з ним на рівних" , - пише The Wall Street Journal. Президент Петро Порошенко під час саміту НАТО в Брюсселі заявив, що зустріч Трампа і Путіна не принесе ніяких новин - ні хороших, ні поганих. "Я сумніваюся, що можна очікувати оптимістичних сюрпризів з Гельсінкі, і це погані новини. 