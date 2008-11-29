Горящие туры из Днепра

Наконец-то пришел долгожданный отпуск, хочется отдохнуть, расслабиться и получить максимум удовольствия, и, конечно же, заплатить за это приемлемые деньги. Вот тогда и начинаешь подыскивать на разных сайтах горящие туры. На сегодняшний день каждая мало-мальски приличная турфирма имеет множество предложений таких туров, на различные направления, и в любое время года. Конечно, бронировать путевки лучше заранее, особенно, в сезон и на популярное направление. Но и горящие туры из Днепра иногда имеют большие скидки, до 30-40%. Как всегда, в начале лета особенно, уже традиционным спросом пользуются у наших туристов Египет и Турция. У этого направления есть большие преимущества – во-первых, невысокие цены, во-вторых, высокий уровень обслуживания, в-третьих, достаточная территориальная близость. Наиболее популярными курортами в Турции является знаменитая Анталия, и Белек и Кемер. В Египте же это Хургада, Сафага и Шарм-аль-Шейх. Курорты эти всегда готовы порадовать отдыхающих своим мягким климатом, прекрасной природой, замечательными пляжами, теплым морем и прекрасными отелями, система обслуживания которых «все включено» давно привлекает наших соотечественников.

Горящие туры купить из Днепра на https://hottours.in.ua/dnepropetrovsk/ можно и на такие экзотические направления, как Занзибар, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Любителей активного отдыха привлекает Индия, где не только огромный выбор курортов, но и множество достопримечательностей, которых у этой страны столько, что соперничать с ней вряд ли способна другая какая-либо страна. Остаются популярными туры на Мальдивские и Сейшельские острова, поражающие разнообразием и богатством дикой природы и удивительным подводным миром. Их предпочитают, по большей части, заядлые дайверы и серфингисты.

Оценили наши туристы и довольно молодые курорты ОАЭ. Не так давно, туристическая отрасль Эмиратов начала бурно развиваться, но уже сейчас более высококлассных курортов, чем здесь, трудно найти. Абу-Даби, Дубай, Фуджейра, Шарджа с их белоснежными песчаными пляжами знамениты на весь мир. Правда, на горящие туры из Днепра цена подходит далеко не каждому, зато качество отдыха непревзойденное. Да и впечатлений этот отдых подарит немало, одни верблюжьи бега на дромадромах чего стоят, непередаваемое зрелище!

Старая добрая Европа продолжает покорять сердца туристов нашей страны. Греция, Италия, Франция, Испания – названия этих стран всегда будут звучать для нас особой музыкой. Об их историческом значении не слышал только глухой, а мягкий средиземноморский климат и европейский сервис не сравнится ни с какими-либо другими курортами. Наверное, нет в нашей стране человека, который не хотел бы своими глазами увидеть все достопримечательности европейских стран.