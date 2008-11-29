Купити справжню українську вишиванку 2Kolyory

Вишиванка - один із основних символів українського народу та знак пам'яті про історичну спадщину і зв'язок поколінь.

Вишита сорочка в Україні - самий модний елемент вбрання ось уже на протязі століть. Вишиванки надягають президенти і міністри, в них виступають рок-зірки, навіть наречені все частіше вважають за краще весілля в етно-стилі, хизуючись у вишитих костюмах. Чудові колекції вишиванок, які підійдуть під будь-яку подію представлені в інтернет-магазині https://2Kolyory.com/.

Як замовити та купити вишиванку?

Нашому споживачеві поки ще важко звикнути, що дійсно якісна і оригінальна річ не може коштувати дешево. Ручна вишивка - це дуже кропітка праця. І, крім того, це справжня творчість, якщо мова йде про індивідуальний дизайн, тому і оцінюватися вишиванка повинна гідно. Через сайт можна замовити практично будь-який виріб - для чоловіка, жінки, дитини, в традиційному або сучасному стилі, з класичним або ексклюзивним орнаментом, в тому числі і VIP-сорочку. Коштувати така вишиванка буде відповідно від 800-900 до 3000 тисяч гривень. Слід враховувати, що, як правило, авторська робота коштує приблизно в два рази дорожче. Замовити можна вироби різних кольорів - від білого до чорного, синього, червоного та сірого, а ще з довгим рукавом і коротким, також футболки.

Особливості кольорів у вишиванці

Найпоширеніший колір тканини, з якої шили сорочки з вишивкою, - білий. Навіть у найбідніших жителів України завжди була біла святкова сорочка-вишиванка - нехай латана, але біла.

Поширені також були вишиванки із нефарбованого полотна, такі сорочки характеризуються сіруватим або кремовим відтінком.

Кольором смутку і скорботи традиційно вважався чорний колір вишиванки. Причому раніше таку сорочку, якщо і одягали в деяких регіонах, то виключно літні чоловіки.

Були також вишиванки синього кольору, їх належало носити або жінкам у віці, або маленьким дівчаткам, яким ще далеко до заміжжя.

Червоний колір вишиванки символізував і символізує любов, пристрасть, повноту життя і красу.

В українській національній традиції є одноколірні, двоколірні і багатобарвні вишивки на сорочках.

У чому ж секрет популярності цього традиційного вбрання?

Українська вишиванка - найдемократичніший одяг. Вишиванку доречно надіти як на вручення державних нагород, дипломатичний прийом, так і на молодіжну тусовку в нічний клуб. Важливо, що цей наряд пасує абсолютно всім! Головне - правильно підібрати колірну гамму.

Якщо в радянські часи вишиванку сприймали як характерний елемент костюма фольклорного колективу, зараз вона стала незамінним елементом сучасного стилю і навіть показником патріотизму. Не мати в гардеробі вишиванки - як-то непатріотично. Це наряд №1 на різноманітних ярмарках, фестивалях і урочистостях до Дня незалежності, а в останні роки в Україні проводяться різноманітні «паради вишиванок». Україна відсвяткувала День вишиванки масовим одяганням цієї національної сорочки. Втім, сьогодні одягаючи вишиванку, ми мало приділяємо значення традицій її носіння і символам, прихованим в її візерунках. А це - ціла історія.

Вишиванки - це оберіг. В її орнаментах зашифровані символіка довголіття, краси, любові і сімейного щастя, здоров'я і благополуччя. Крім того, лляні сорочки і блузи бережуть наше здоров'я! Льон не викликає алергії і має антисептичні властивості. Льняний одяг допомагає швидше загоїти дрібні ранки, подряпини. У спеку краще тканини з льону не придумаєш! Вона дозволяє шкірі «дихати» і не перегріватися.

Етностиль і одяг з льону завжди в моді. Модельєри і текстильники цінують льон за його універсальність. Лляні речі довго зберігають міцність волокон і тому «тримають форму». Вони прослужать вам набагато довше, ніж, наприклад, бавовняні, і надовго збережуть «свіжий» зовнішній вигляд.

Вишиванка - гідний подарунок для близьких людей і хороших ділових партнерів.