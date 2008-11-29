Нетаньяху: Ізраїль не потерпить закріплення Ірану в Сирії

Ізраїль не потерпить військового закріплення Ірану і його сателітів в будь-якому районі Сирії: про це прем'єр-міністр єврейської держави Біньямін Нетаньяху має намір знову заявити в ході зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на майбутньому тижні. Для цієї "важливої зустрічі" ізраїльський прем'єр відправиться в Москву, розповів він сам на щотижневому засіданні свого кабінету.

Неприйняття військової присутності Ірану в Сирії - один з двох "основоположних принципів політики Ізраїлю", які Нетаньяху, за його словами, має намір "пояснити" на зустрічі з Путіним. Другий принцип - Ізраїль "вимагатиме від Сирії, а також сирійської армії суворо дотримуватися угоди про розподіл сил від 1974 року", передає ТАСС.

Крім того, що Нетаньяху "час від часу" зустрічається з Путіним, щоб забезпечити координацію в області безпеки і обговорити події в регіоні, ізраїльський прем'єр, за його словами, "підтримує постійний контакт з американською адміністрацією".

"Ці зв'язку з двома великими державами завжди дуже важливі для безпеки Ізраїлю, особливо в даний час", - додав Нетаньяху.

Прем'єр Ізраїлю відвідає Москву для переговорів з Володимиром Путіним 11 липня, повідомила раніше прес-секретар глави ізраїльського уряду Анна Йонатан Леус. З початку року Путін і Нетаньяху зустрічалися вже двічі, обидва рази в Москві: 29 січня на заходах в Єврейському музеї та центрі толерантності з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту і річниці повного звільнення Ленінграда від фашистської блокади, і 9 травня, коли Нетаньяху на запрошення Кремля присутній на Параді Перемоги і взяв участь в ході "Безсмертного полку".