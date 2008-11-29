Міць і полум'я: Китай створює надважку космічну ракету

На сьогоднішній день найважчою ракетою, що пройшла випробування, залишається Falcon Heavy. Але творіння китайських інженерів залишить її далеко позаду.

У КНР працюють над створенням нової надважкої космічної ракети. Вона буде доставляти на низьку навколоземну орбіту до 140 тонн корисного навантаження, повідомляє агентство AFP.

Проект отримав назву Long March-9. Планується, що перший ступінь ракети матиме діаметр 10 метрів. Паралельно їй будуть розташовані чотири прискорювальних блоки діаметром 5 метрів кожен. Перший запуск намічений на 20-30 рік.

Нова ракета може бути використана для пілотованих місячних експедицій, запуску апаратів в глибокий космос і навіть будівництва сонячної електростанції на орбіті Землі.

Також Китай працює над створенням ракети яка повертається першою сходинкою. Випробування планується почати вже в 2021 році.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день самими вантажопідйомними ракетами є Falcon Heavy (64 тонни) і "Ангара-А5" (25 тонн). У NASA планують до 2020 року створити систему, здатну виводити до 130 тонн корисного навантаження.