Рік "бурштиновій справі" Розенблата: слідство завершено, обвинувачення немає

Пройшов рік, а справу Борислава Розенблата так і не передано до суду.

Тут було все - багаті родовища, маніпуляція законом, великі суми готівки і вишенька на торті - агент під прикриттям "Катерина".

Рік тому Верховна Рада позбавила недоторканності народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова, які прославилися своєю "бурштиновою справою". Тут було все: багаті родовища, дорогоцінні розсипи, маніпуляції законом, великі суми готівки і - вишенька на торті - агент під прикриттям "Катерина".

Нагадаємо, суть скандалу полягала в тому, що в інтересах "Катерини", яка представлялася бізнес-леді з Еміратів, народні обранці нібито погодилися протягнути через Раду закон, що дозволяє закордонній компанії вільно ритися в надрах Житомирської області, добуваючи бурштин. Депутатам, за твердженням керівника САП Назара Холодницька, обіцяно було $ 15 000 за реєстрацію потрібного законопроекту, $ 200 000 - за вплив на високопоставлених чиновників. Оголошуючи результати спецоперації, антикорупціонери стверджували, що мають у своєму розпорядженні незаперечні докази, зокрема, негласне відео- і аудіозйомку. А охоронці Розенблата були затримані детективами НАБУ під час передачі грошей.

Але грянув новий грім: юристи заявили, що "Катерина" провокувала депутатів на хабар, а це кримінальна стаття, і незабаром з подачі ГПУ була розсекречена вся таємниця гарного агента.

У відповідь на пред'явлену підозру Борислав Розенблат і Максим Поляков засипали суди позовами і домоглися, щоб їх визнали потерпілими від провокації. Розенблат ще й до Європейського суду поскаржився на Україну.

Відбираючи у колег імунітет, депутати не дозволили взяти їх під арешт. Розенблат з Поляковим внесли застави, які до сих пір залишаються на рахунку суду, і трохи поносили електронні браслети. В даний час обидва абсолютно вільні і не обмежені в пересуваннях як всередині України, так і за кордоном. Єдине, що залишається в силі, - це заборона для Полякова спілкуватися з іншими фігурантами справи.

В кінці листопада 2017 го керівник НАБУ Артем Ситник пообіцяв передати матеріали по Розенблату-Полякову в суд до Нового року. Однак про те, що розслідування "бурштинової справи" нарешті завершено, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відрапортувала тільки в кінці лютого 2018 го. До цього часу підозри стосовно народних депутатів були дещо змінені. Зокрема, САП інкримінувала Розенблату одноосібні діяння, а не в складі групи осіб, як було раніше: охоронців депутата порахували непричетними. Зараз обом інкримінують прийняття пропозиції про неправомірну вигоду.

Підозри розвалені?

У квітні Солом'янський суд обмежив підозрюваних і їхніх адвокатів в ознайомленні з матеріалами справи до 1 червня.

- Цей термін минув, ознайомлення вважається закінченим, - каже адвокат Петро Бойко. - Але обвинувального акта немає до сих пір, а без нього справа не може бути передано в судове слідство.

Це ж саме підтвердив і один з адвокатів Розенблата - Олексій Шевчук.

- Я взагалі не знайомився з матеріалами справи. І впевнений, що вона не буде передано до суду, - підозри повністю розвалені, - стверджує захисник.

Також Олексій Шевчук додав, що його клієнт відчуває себе здоровим, бадьорим, літає до Німеччини і катається на велосипеді.

незалежний коментар

- Є дві стадії: завершення слідства і закінчення слідства. Завершення - це коли дають справа на ознайомлення. Закінчення - коли складається обвинувальний акт, - каже адвокат Олександр Плахотнюк. - У будь-якому випадку обвинувальний акт повинен бути складений, інакше кримінальне провадження доведеться закривати. Затримка може бути технічна - документ не встигають скласти або ... не знають, що в ньому писати.