Сучасні технології в стоматології «White and White»

Красива посмішка в сучасному суспільстві вже давно є необхідністю. Це необхідність не тільки публічних і відомих людей, а й самих звичайних. Красива посмішка впливає на особисте життя, кар'єрний ріст і власне комфортне відчуття. Відомо, що люди підсвідомо симпатизують тим, у кого приємна посмішка, і це дозволяє успішніше досягати своїх цілей. Доглянуті зуби також сприяють загальному здоровому стану людини.

Сучасна стоматологія здатна вирішити будь-яку проблему з зубами і порожниною рота.

В стоматологічній клініці «White and White» існує і розробляється маса способів, методик і матеріалів, покликаних лікувати, відновлювати, заміщати, протезувати, імплантувати і створювати естетику вищого рівня. Новітні стоматологічні установки, інструменти і препарати дозволяють забезпечити максимальний комфорт пацієнта під час процедур. Люди все менше бояться дантистів і розуміють важливість регулярних візитів до свого стоматолога.

У клініці «White and White» доступні всі види стоматологічних послуг. Якісна стоматологія та лікування будь-яких захворювань - це сучасна стоматологія White and White, яка сьогодні являє собою зразок медичного закладу, що надає населенню послуги виняткової якості та повністю задовольняє пацієнтів. На що ще здатна сучасна стоматологія та ортодонтія, можна дізнатися, відвідавши сайт клініки https://wnwdental.com.

Ще в клініці «White and White» працюють кваліфіковані фахівці, які вміють знайти підхід до будь-якої дитини і прекрасно лікують молочні та корінні зубки.

Протезування зубів у малюків - це основне завдання такого лікаря, як стоматолог-ортопед. Спеціаліст представляє галузь сучасної дитячої ортопедії, і проводить комплексне вивчення щелепного апарату діток. Крім протезування, стоматолог ортопед займається відновленням зубів (якщо це можливо, перевага віддається саме відновленню, а не встановлення протеза).

Відновлення

Ця процедура проводиться, якщо корінь зуба залишився неушкодженим. Це основне правило, яке дозволяє повернути здоровий зуб. В ході відновлення стоматолог-ортопед створює коронку. Вона фактично імітує звичайний зуб, не будучи протезом – корінь залишається здоровим.

Протезування

На жаль, але якщо корінь пошкоджений занадто сильно, то відновити зуб вже не можливо. Але в такому випадку дитячий ортопед створить сучасний протез. Він дозволить повністю повернути зовнішній вигляд зуба, одночасно зберігши всі основні функції. Протезування проводиться різними методами, включаючи:

Незнімне (коронки, штифти, вкладки). Фіксатори і протези не знімаються пацієнтом або лікарем.

Умовно-знімне (протези для одного зуба). Знімаються лікарем стоматологом-ортопедом, але не пацієнтом.

Знімне (вставні протези). Можуть бути зняті пацієнтом, зазвичай, пропонуються дорослим.

Крім того, дитячий стоматолог-ортопед успішно усуває порушення, викликані зубними травмами, і допомагає прибрати у малюка біль після установки пломби. Також фахівець займається профілактикою і лікуванням таких проблем:

пульпіт

хейліт

зубна ерозія

карієс одного або декількох зубів

періодонтит.

За допомогою сучасного стоматологічного обладнання, яке є в клініці «White and White», дитячий стоматолог ортопед може не тільки усунути у дитини різні порушення цілісності зубів, але і повернути їм естетичний зовнішній вигляд. Тобто професіонал-стоматолог допомагає повернути і функціональність, і не забуває при цьому про візуальну складову.