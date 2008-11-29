НАСА хоче знайти тисячі придатних для життя планет

Фахівці НАСА перевіряють справність обладнання космічної обсерваторії Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), виведеної на орбіту 18 квітня. Космічне агентство розраховує на старт наукових досліджень в кінці липня, пише ТАСС.

Телескоп TESS призначений для пошуку придатних для життя планет на відстані до 300 світлових років від Землі. "Ми зможемо вивчати окремі планети і обговорювати відмінності між ними. Це нова ера в дослідженні екзопланет", - заявив представник НАСА Стівен Райнхарт.

Телескоп робить повний оборот навколо Землі по еліптичній орбіті за 13,7 діб. Його створення і виведення в космос ракетою-носієм "фелкон-9" обійшлися в 340 мільйонів доларів.

Вчені розраховують, що за два роки роботи TESS з'ясує хімічний склад атмосфери декількох тисяч планет.