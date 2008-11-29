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Путін має намір зберегти транзит газу через Україну, але при одній умові

Президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит газу через Україну збережеться, якщо врегулюється суперечка між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом" в рамках Стокгольмського арбітражу.

Про це на прес-конференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі заявив президент РФ Володимир Путін.

Путін зазначив, що має намір зберегти транзит газу через Україну в разі врегулювання спору "Нафтогазу" і "Газпрому" в Стокгольмському арбітражному суді.

"Трамп висловлював стурбованість у зв'язку з можливим зникненням транзиту (газу, - ред.) через Україну. Я запевнив президента США в тому, що Росія готова зберегти цей транзит, більш того, Росія готова продовжити транзитний контракт, який закінчується в наступному році, в випадку врегулювання спору між господарюючими суб'єктами в Стокгольмському арбітражі ", - сказав політик.

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