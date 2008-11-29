Як часто потрібно мити голову насправді

Миєте голову кожен день? А, може, два рази на день, тому що ввечері не здатні лягти з брудною, а вранці волосся відмовляються лежати так, як потрібно? Або ви з тих щасливчиків, які можуть дозволити собі не мити голову три дні поспіль зі збереженням візуальної чистоти волосся? Ну, а якщо ні один варіант з перерахованих вам не підходить, тоді ви, ймовірно, на другий і третій день рятуєтеся складними зачісками і сухим шампунем, вгадали?

Як би там не було, ви, напевно, хоч раз задавалися питанням, наскільки часто потрібно мити голову, якщо робити це по науці. Кожному відомо, що через 1-4 дня, як би ми не старалися, наше волосся стане менш блискучим, темним і жирним. Чому це відбувається? І скільки вони можуть і повинні витримувати без шампуню?

Чому брудниться волосся

Почнемо з того, що наше волосся стає брудним по тій же причині, по якій наше обличчя стає блискучим протягом дня - сальні залози в шкірі, які виробляють маслянисту субстанцію, відому як шкірне сало (себум). Себум природним чином зволожує волосся, рятуючи їх від пересихання. На голові залози, які виробляють шкірне сало, розташовані поруч з корінням волосся в шарі шкіри, дермі.

«Кількість себума, який виробляють сальні залози, залежить від безлічі причин, серед яких важливе місце займають генетика і гормони», - каже Business Insider дерматолог Параді Мірмірані (Paradi Mirmirani). За словами експерта, гормони, відповідальні за збільшення виробництва шкірного сала, особливо активно ведуть себе під час статевого дозрівання - ось чому багато підлітків стикаються з вуграми і тим, що волосся занадто швидко брудниться.

Від чого залежить частота миття голови

Хоча ця відповідь буде різною для всіх, вам, швидше за все, не варто мити голову щодня. «Занадто часте миття голови може принести більше шкоди, ніж користі, - пояснює BI дерматолог Boston Medical Centre Лінн Голдберг (Lynne Goldberg). - Це парадоксально, але люди, які часто миють волосся, щоб позбутися від масел, пересушують шкіру голови, так що вона починає виробляти ще більше ».

Відразу ж відзначимо: навіть заяву про потенційну шкоду щоденного миття варто розглядати з урахуванням індивідуальних особливостей.

Якщо ви миєте голову щодня не через те, що вона брудниться, а для того, щоб полегшити укладання - все в порядку. Інша справа, що в цьому випадку краще не переборщити з кількістю шампуню, вибирати засоби з максимально м'якими формулами і постаратися через раз обходитися без кондиціонера.

Є ще дещо, про що потрібно пам'ятати при спробі визначити оптимальну частоту миття голови:

По-перше, тип шкіри. Згідно з дослідженнями Колумбійського університету (Columbia University), якщо ваша шкіра нормальна або комбінована, вам, швидше за все, буде досить мити голову 2-3 рази на тиждень. Якщо ж у вас жирна шкіра, то голову, можливо, слід мити через день (в ідеалі). Ну, а якщо суха, то 1-2 разів на тиждень виявиться цілком достатньо.

По-друге, текстура волосся. Текстура має значення, тому що вона впливає на те, як швидко шкірне сало проходить шлях від коренів по довжині вашого волосся до самих кінчиків. Грубе або кучеряве волосся уповільнює поширення шкірного сала, так що в цьому випадку, говорять експерти, голову можна (і потрібно) мити значно рідше, ніж якщо волосся м'яке і тонке.

По-третє, стайлінг. Ще одна річ, яку обов'язково потрібно враховувати - це те, наскільки часто ви робите укладку. Параді Мірмірані каже, що якщо ви використовуєте багато засобів для укладки, то вам потрібно більш частіше мити голову, але, з іншого боку, якщо ви активно користуєтеся феном або праскою, то робити це потрібно рідше (або із застосуванням спеціальних засобів, що відновлюють).