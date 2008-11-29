Занадто багато сидіти смертельно небезпечно

Сидячий спосіб життя шкідливий як в переносному сенсі (через нестачу фізичних навантажень), так і в прямому (саме сам процес сидіння). У людей, які сидять шість годин на день і більше, ризик смерті підвищується на 19% в порівнянні з тими, хто сидить менше трьох годин. Про це повідомило Американське суспільство дослідження раку (American Cancer Society), і за словами авторів наукової роботи, які передає портал WebMD, існує 14 видів захворювань, фактором ризику при яких є сидіння. Це рак, серцево-судинні захворювання, інсульт, діабет, ниркова і печінкова недостатність, суїцид, хронічна обструктивна хвороба легень та інші захворювання легенів, неврологічні і скелетномишечние порушення, хвороби Альцгеймера і Паркінсона, виразкова хвороба та інші патології шлунково-кишкового тракту.

За 128 тисячами людей спостерігали протягом 21 років. На момент початку дослідження жоден з учасників не страждав на хронічні захворювання. Протягом часу дослідження померло 49 тисяч чоловік. Стан здоров'я тих, хто багато годин проводив в сидячому положенні, в середньому був гіршим.

Чим сидіння (саме по собі, а не як відсутність спорту) шкодить організму - поки не дуже зрозуміло, але у любителів посидіти рівень тригліцеридів і цукру в крові, а також концентрація інсуліну і тиск були вище, можливо, схильність до деяких хронічних захворювань пояснюється саме цим.

Що стосується хвороби Паркінсона й Альцгеймера - може бути, що вони стають причиною сидячого способу життя. Вчені заявили, що профілактика таких захворювань проста - необхідно робити паузи в сидінні, присвячуючи їх будь-якої активності.