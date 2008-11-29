Юлія Тимошенко розкрила підступний план президента України

Петро Порошенко веде переговори з лідерами ДНР і ЛНР, щоб ввести на Україні військовий стан і залишитися при владі на другий термін. Такими підозрами поділилася лідер партії "Батьківщина", Юлія Тимошенко.

При оголошенні воєнного стану, проводити чергові президентські вибори в Україні, заплановані на 31 березня 2019 року, не можна. Юлія Тимошенко вже оголосила, що готова брати участь в боротьбі за президентський пост. У виборах вона вже неодноразово брала участь, але ще жодного разу в них не святкувала перемогу.

Порошенко може ввести воєнний стан без будь-яких переговорів, зазначив представник Луганської народної республіки в політичній підгрупі на мінських переговорах Родіон Мірошник. Правда, влада президента України обмежується тільки тією частиною України, підкреслив Мірошник, яку контролює Київ.

Родіон Мірошник підкреслив, що для Порошенка і Тимошенко війна служить всього лише інструментом досягнення влади, а жаль за загиблими і покаліченим для них - відверте лицемірство.

Він підкреслив, що Порошенко ні таємно, ні явно не виходив на переговори з республіками Донбасу. На думку Мірошника, переговори і прямий діалог з Києвом - справа майбутнього.

Порошенко боїться проведення будь-яких виборів, так як бачить реальний стан справ в рейтингу симпатій українців, вважає народний депутат України Євген Мураєв. Якщо ж президент достроково складе повноваження, то брати участь у позачергових виборах право втратить. При цьому Порошенко, вважає депутат Ради, може призначити дострокові парламентські вибори за півроку до президентських. Цілком можливо, підкреслив Мураєв, що Порошенко в кінці серпня 2018 року спробує задіяти всі види ресурсів для того, щоб отримати максимум мандатів в парламенті.