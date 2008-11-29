Відчуття молодості може означати уповільнене старіння мозку

Те, на скільки років ви себе відчуваєте, може відображати реальне старіння мозку.

Крім біологічного віку людини існує поняття віку суб'єктивного. Зрозуміло, мова не про жінку в літах, яка скидає собі десяток-другий років, щоб сподобатися кавалеру. Важливо, на скільки років людина дійсно себе відчуває.

Ми звикли сприймати процес старіння як ланцюг неминучих змін організму, в тому числі і мозку. Проте, прожиті роки відображаються на всіх людях по-різному. Суб'єктивний вік також є індивідуальним для кожної людини. У зв'язку з цим постає питання, чи відображає він реальне старіння мозку.

Нове дослідження, проведене корейськими вченими з Сеульського національного університету і Університету Йонсей, виявило, що люди похилого віку, які відчувають себе молодше за свої роки, дійсно показують менше ознак старіння мозку, ніж ті, які оцінюють себе відповідно до біологічним віком або старше. Його результати докладно описані в статті, опублікованій у відкритому доступі в виданні Frontiers in Aging Neuroscience.

Відкриття було зроблено на основі аналізу даних магнітно-резонансної томографії головного мозку 68 людей у віці від 59 до 84 років. Вчених в першу чергу цікавив обсяг сірої речовини в різних областях. Крім того, всі учасники пройшли опитування, метою якого було з'ясувати їх суб'єктивний вік, а також оцінити пізнавальні здібності і адекватність сприйняття власного стану.

У підсумку, люди, які відчували себе молодше свого біологічного віку, в більшості випадків набирали більш високі бали в тесті на функціонування пам'яті, вони також частіше за інших вважали, що їхнє здоров'я цілком задовільно, і були менш схильні повідомляти про будь-які депресивні симптоми. В середньому, у них виявлявся більше і обсяг сірої речовини в ключових при оцінці процесів старіння областях головного мозку.

"Ми виявили, що люди, які відчувають себе молодше, мають структурні характеристики більш молодого мозку, - розповідає співавтор дослідження Чеан Ен Чхей (Jeanyung Chey). - Важливо відзначити, що ця різниця зберігається навіть тоді, коли до розгляду приймаються і інші чинники, такі як особистісні характеристики, суб'єктивна оцінка здоров'я, симптоми депресії і когнітивні функції ".

Автори роботи вважають, що люди, які відчувають себе старше біологічного віку, можуть "відчувати" фізіологічні процеси старіння в своєму мозку, оскільки менша кількість сірої речовини робить для них рішення пізнавальних завдань більш важким.

І все ж на даний момент не всі сумніви розвіяні. Вчені не можуть з повною упевненістю сказати, чи є вивчені ними характеристики мозку відповідальними за суб'єктивний вік людини, іншими словами, чи можна зрозуміти по ним, як він відчуває себе. У зв'язку з цим вони подумують про проведення довгострокових досліджень, щоб до кінця зрозуміти.

Крім того, є ще один аспект, що вимагає ретельної перевірки. Можливо, ті, хто відчуває себе молодше, веде фізично і розумово більш активне життя, що само по собі може приводити до поліпшення стану здоров'я мозку.