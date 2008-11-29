Столы из ротанга – современное решение

Внутренняя мебель помещения – это именно то, что приносит чувство уюта и комфорта, будь то квартира, частный дом или небольшое кафе. Как показывает статистика, за последние несколько лет, все больше украинцев отказываются от традиционных деревянных мебельных предметов в пользу более стильных и практичных хай-тек вариантов.

Одним из наиболее популярных представителей хай-тек являются стулья, столы, купить которые можно в https://pradex.com.ua/stoly/ и другая мебель из ротанга. Ее особенность состоит в том, что для ее производства используется только легкий металлический каркас и органическая или пластиковая лента. Это позволяет делать столы и стулья абсолютно любых форм, не заботясь о декоративных проблемах или о проблемах установки поверхностей.

Ротанг – как он выглядит

Как правило, это не толстая лента, которая в производстве мебели просто вплетается в каркас с местами для фиксации лент. Стоит отметить, что сам по себе ротанг может иметь длину до 200 метров, но при этом он никогда не вплетается непрерывной лентой. Это связано с тем, что со временем лента естественным образом может проседать, а места фиксации ослабляться, что ухудшит эксплуатационные показатели.

Стоит отметить, что на сегодняшний день существует две разновидности этого материала:

органический;

искусственный.

Первая разновидность ротанга производится исключительно в Юго-восточной Азии из пальмы-лианы. Чтобы получить готовую ротанговую ленту, верхнюю кожицу снимают, обрабатывают и сушат на солнце. После все проведенных процедур лента полностью готова к использованию. Стоит отметить, что производство столов и другой мебели сконцентрировано там же, в Азии. В нашу страну они попадает уже в качестве импорта, приобрести который можно на https://pradex.com.ua/.

Что же касается его искусственного аналога, то он производится из специальных пластиковых гранул методом экструзии. Здесь, как правило, предельная длина изделия никак не ограничивается, поэтому ее можно выпускать бабинами.

Стоит отметить, что искусственный аналог натурального ротанга имеет массу преимуществ. Так, благодаря тому, что техноротанг производится из пластика, он может иметь любую толщину, оттенок, а также текстуру. То есть, с точки зрения стиля и дизайна он отлично подходит для производства ограниченных серий мебельных наборов.

Но, у обеих разновидностей есть и общие особенности, которые и делают их отличным материалом для производства столов и другой мебели. Так, первое, что стоит знать, ротанг имеет длительный срок службы. При бережной эксплуатации и правильно обработанном каркасе стол сможет прослужить более 20 лет. При этом неважно, где будет стоять стол – на улице или в доме.

И техноротанг и его органический аналог абсолютно не восприимчивы к воздействию окружающей среды. Так, даже если садовый столик простоит на открытом воздухе весь сезон и перенесет сильные морозы, дожди, снег и прямые солнечные лучи, он совершенно не потеряет свои эксплуатационные характеристики. Цвет останется тем же, а структура волокон будет по-прежнему крепкая и, в то же время, эластичная.

В случае загрязнения он вполне неплохо поддается мойке, как простой водой, так и с моющими средствами. Благодаря тому, что лента не впитывает никаких веществ, любая грязь очень легко смывается без особых усилий.