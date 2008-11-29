Точные глюкометры для измерения сахара в крови – «Diabet-class.com.ua»

При наличии диагноза сахарный диабет важно постоянно следить за уровнем сахара в крови. Для определения данного показателя в домашних условиях, следует использовать глюкометр gamma, который дает максимально точные параметры содержания глюкозы в организме. В интернет-магазине Диабет-Класс Вы сможете приобрести наиболее подходящий вариант техники данной марки.

Особенности и преимущества глюкометров Gamma

Линейка глюкометров Гамма представлена несколькими моделями, которые отличаются размерами и техническими особенностями. Использование приборов не вызывает никаких сложностей и возможно в дачных и дорожных условиях.

Основными преимуществами глюкометров Гамма являются следующие свойства:

Экономичность. Автоматическая функция включения прибора при установке тест-полоски дает возможность использовать батарейку дольше стандартных временных периодов.

Комплектность. Приобретая глюкометр, покупатель получает в комплекте запасные тест-полоски и ланцеты, а также элементы питания. Дополнительным оборудованием является кабель для связи с компьютерной техникой. Подробная инструкция позволяет грамотно пользоваться глюкометром даже тем, кто покупает его впервые.

Точность. Верность показаний приборов Гамма является максимальной. Их параметры соответствуют Европейским стандартам точности. Погрешность показаний составляет не более 20%.

Компактность. Небольшие размеры глюкометров позволяют их брать с собой на работу и в дорогу.

Предлагаемая нашей компанией продукция, отличается удобством в использовании и высокой функциональностью.

Почему стоит заказывать медицинскую технику в интернет-магазине «Диабет-Класс»

Приобретая глюкометр у нас, вы можете быть уверены в его качестве. Мобильные устройства, которые можно использовать дома или в дороге, произведут точные замеры уровня сахара в крови, и помогут скорректировать прием назначенных при сахарном диабете лекарственных средств.

У нас можно приобрести глюкометры различных моделей, с возможностью автоматической сохранности результатов в памяти устройства. В комплект входят тест-полоски для глюкометра, в количестве не менее 10 штук.

Оформить заказ на нашем сайте можно в любое время, заполнив форму обратной связи. Выгодная цена и удобная доставка - дополнительные бонусы к надежности и качеству предлагаемых глюкометров. Не рискуете собственным здоровьем, держите под контролем все изменения показателей уровня сахара, если у вас выявлен сахарный диабет. Глюкометры Gamma помогут вам сделать это максимально точно.