Міграційна криза: Меркель і Орбан не змогли домовитися

Німеччина відмовилася від ідеї створювати транзитні табори для мігрантів на кордоні. Про це повідомила лідер соціал-демократів Андреа Налес за підсумками переговорів всередині правлячої коаліції. Замість цього для біженців прискорять порядок розгляду запитів на отримання притулку.

Новий виток міграційного кризи і черговий раунд переговорів щодо його вирішення. Так раніше вельми відкритий для мігрантів Близького Сходу Берлін встає на шлях захисту своїх кордонів від нелегалів. Канцлер Ангела Меркель день у день робить ряд переговорів з країнами, які стоять на аванпості Європейського союзу.

У столиці Німеччини відбулася зустріч німецького лідера з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Виявилося, єдності в підході до міграційної проблеми немає. "У нас дуже різний підхід до міграційної проблеми. Особливо щодо ситуації всередині Шенгенської зони - розподіл біженців та інше. В цілому проблема полягає в тому, що Угорщина не відчуває себе відповідальною за людей, хоча зобов'язана реєструвати їх у себе відповідно до Дублінської угоди ", - підкреслила Меркель.

Не просто розбіжність, а саме проблема - це слово стало лейтмотивом зустрічі лідерів двох країн. Спочатку Угорщина займала досить жорстку позицію по міграційному питанню. Ще в 2015 році Орбан наполягав на зміцненні не тільки зовнішніх, а й внутрішніх кордонів ЄС. Адже по суті для Євросоюзу саме Угорщина свого роду ворота, через які йшов потік нелегальних мігрантів з країн Балканського півострова. Вони реєструвалися, наприклад, в Греції і вже рухалися на Берлін.

"Стратегічна мета Угорщини полягає в тому, щоб захистити Європу, захистити внутрішній ринок, який охороняється шенгенськими угодами. І ми хочемо переконатися, що він не тільки охороняється, а й справно функціонує. І ми не зобов'язані реєструвати тих, хто прибуває на наш кордон з Греції, - заявив Віктор Орбан. - ми проти того, щоб Угорщина була першою країною на шляху мігрантів до Євросоюзу. Тому ми вважаємо, що люди, яких Німеччина відправляє назад, повинні повертатися до Греції, а не в Угорщину. Це буде довгий юридичний спір , але ми готові до цього ".

Такий результат зустрічі прем'єра Угорщини з канцлером для багатьох став несподіванкою. Буквально напередодні Віктор Орбан зустрівся з головою німецького парламенту Вольфгангом Шойбле. Тоді відчувалася впевненість, що угоді з німецькою стороною по міграційному питання бути. Сторони обговорювали створення транзитних центрів на кордоні Австрії та Німеччини. Виявилося, є нюанси.

"Ми повинні бути людяними, не створюючи при цьому фактор тяжіння. І єдиний відомий нам спосіб вступити - це закрити кордони, допомогти країнам і не допускати до себе людей, які приносять неприємності", - вважає Орбан.

Якщо балканський маршрут частково перекритий, то явно це не єдиний шлях. Посилюють боротьбу з нелегальною міграцією і в Італії. Маттео Сальвіні намагається переконати Лівію будувати так звані "відбіркові табори" у себе вдома. Тобто ще на території північноафриканської держави вибирати, хто гідний стати біженцем, а хто повинен залишитися в країні. Втім, Сальвіні завжди був прихильником жорстких заходів по відношенню до нелегальних мігрантів. Незважаючи на деякі ідеї, все-таки він сьогодні один із найлютіших борців з напливом непроханих гостей.

Ще три роки тому в самий розпал кризи в ЄС перебралися більше мільйона чоловік. Динаміка на зменшення, але до вирішення проблеми далеко. Наступного тижня Німеччина, Австрія та Італія зроблять нову спробу знайти вихід з міграційного кризи.