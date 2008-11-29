Лечение проблем со зрением у детей

Ребенок для родителей – сама главная ценность в жизни. Столько внимания, опеки и заботы отдают ему родители. Они хотят дать своему чаду только все самое лучшее: питание, игрушки, одежду, знания, образование, личное пространство и заботятся о их здоровье. Каждый тревожный звоночек заставляет родителей задуматься и обратиться к специалистам. Особенно, если речь идет о зрении или слухе. Здоровые и радость ребенок всегда были для родителей в приоритете. Современная медицина предлагает огромный выбор методик избавления от болезней. При проблемах офтальмологического характера, популярностью пользуется аппаратное лечение зрения у детей.

Положительные стороны аппаратного лечения

Оперативное вмешательство или медикаментозное лечение не всегда эффективны или противопоказаны. Терапия глаз – активно развивающаяся сфера офтальмологии. С её помощью улучшают зрение без операций и проводят реабилитации после них.

Одним из плюсов является длительность и количество процедур. Они подбираются отдельно для каждого заболевания. Одна процедура, продолжительностью в час-полтора, позволяет пройти 4-5 приборов. Таким образом, за 10 дней охватывается весь курс лечения.

Виды техники

Лечение осуществляют с помощью комплексов аппаратов.

Массажные очки. Их воздействие подобно иглоукалыванию в трёх режимах: воздушное, горячее, многочастотное. Они улучшают приток крови и воздуха к глазному яблоку. Компьютерные программы. Эффективны при косоглазии. 70% пациентов не нуждаются в дополнительном лечении после использования программ. УЗ-терапия. Постоянное или пульсирующее влияние ультразвука на глаз решает проблемы травматизма глаза и воспалений. Лазерная терапия. Инфракрасные лучи с близка влияют на глаз, повышая питание тканей, методом физиологического массажа. Электростимуляция. Под влиянием тока улучшается работа зрительного нерва. Терапия с помощью магнита. Магнитное поле помогает справиться с воспалительными процессами и отечностью. Электрофорез. Эффективны при болезнях сетчатки и глазных нервов. Форбис. С помощью чередований нагрузки и отдыха глаза происходит устранение косоглазия. Сокол. Прибор повышает остроту зрения, влиянием лазерных лучей на мышцы глаз. Синоптофор. С эго помощью два изображения комбинируют в одно. Популярно при косоглазии. Ручеек. Стимулирует зрение при лечении близорукости.

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Работа с детьми

При работе с детьми необходим особенный подход. Диагностика и лечение в форме игры не вызывает у маленьких пациентов беспокойство и они с радостью проходят весь курс лечения. Спектр услуг для детей включает:

Осмотр и консультацию.

Диагностику заболеваний.

Различные методики лечения.

Профилактика заболеваний и патологий с рождения.

Выбор оптики.

Аппаратное вмешательство предусматривает использование современного оборудования для лечения:

Близорукости.

Косоглазия.

Дальнозоркости.

Астигматизма.

Амблиопии.

Усталости глаз.

Пресбиопии.

Нистагм.

Здоровье маленьких пациентов было и будет главным для их родителей. Профессионалы офтальмологических клиник прикладывают усилия для профилактики и диагностики возможных заболеваний на ранних стадиях, чтобы предотвратить патологии и ухудшение зрения. Для лечения различных болезней глаза не обязательно хирургическое вмешательство. Довольно эффективный метод лечения – аппаратный. Чем раньше родители заметят снижение зрения у ребенка и обратятся за помощью к специалистам, тем лучше для ребенка.