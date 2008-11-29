Все будет ровно!

Ровные красивые зубы – сокровище, которым обладают всего лишь 30% населения земного шара. Искривления в зубном ряду, аномалии развития корней и смещение прикуса, на самом деле, не такая редкость. Легкое отклонение от нормы не влияет на качество зуба и здоровье ротовой полости – в таком случае доктора говорят, что это «особенность развития» и советуют более тщательный гигиенический уход. Иначе обстоят дела с осложнениями «среднего» и «тяжелого» уровня: подобные отклонения от нормы не только нарушают эстетику улыбки, но и грозят здоровью зубов – от развития кариеса и пульпитов в труднодоступных местах, до преждевременного износа эмали и ранней потери зубов.

Взрослому пациенту перед началом лечения нужно принять его факт: в противовес здоровой улыбки становятся громоздкие брекеты, которые станут неотъемлемой частью имиджа минимум на год и к ним придется некоторое время привыкать. Все еще сомневаетесь, стоит ли доверится ортодонту для достижения улыбки мечты? Прочь сомнения! Совместно с https://zyb.com.ua мы расскажем о существующих методиках исправления прикуса с которыми ваша улыбка мечты станет самым главным аксессуаром на всю жизнь.

Исправляем упущенное

Первые отклонения в развитии прикуса можно заметить уже в возрасте 7-9 лет. Если нарушения небольшие, ребенку достаточно изготовить у ортодонта съемную скобку, с которой исправление растущих зубов будет происходить мягко и безболезненно. Исправление зубов у подростков так же возможно осуществить различными «мягкими» методиками лечения – врач подскажет https://zyb.com.ua/ispravlenie-prikusa/ что выбрать из существующих вариантов для достижения оптимального результата лечения без вреда для имиджа застенчивого подростка.

Дела с лечением взрослых обстоят сложнее: ткани челюсти и сами зубы уже основательно сформировались и что бы их «сдвинуть» и не нанести вреда зубам потребуется более деликатное лечение. В тех случаях когда ряд имеет не сложные патологии, ортодонт предложит обойтись установкой «внутренних брекетов» - дуга крепится на внутреннюю часть зуба и остается невидимой постороннему глазу.

Но в случаях сложного лечения единственный вариант исправить все отклонения – металлические брекеты. На самом деле лечение не так страшно https://zyb.com.ua/ispravlenie-prikusa/metallicheskie-brekety/ как о нем можно подумать. Системы в наше время сильно усовершенствовались и не наносят вреда здоровью зубов, как их предшественники. Многие взрослые, кому пришлось установить брекеты относятся с иронией к своему новому аксессуару и с радостью экспериментируют с цветами специальных резинок для скобы. Так что смелее, самые продвинутые взрослые уже в теме!