В Україні нічим знезаражувати питну воду

З питною водою на Україні можуть початися перебої. За повідомленням "Київводоканалу", виникла складна ситуація з знезараженням води, через що централізоване питне водопостачання опинилося під загрозою.

Як повідомлялося раніше, "Дніпроазот", що виробляє рідкий хлор, призупиняє його випуск.

Асоціація "Укрводоканалекологія" терміново звернулася до влади.

23 червня відбулося виїзне засідання в Дніпровській облдержадміністрації. Але "Дніпроазот" до сих пір не відновив роботу, а запаси хлору вичерпалися.

У той же час поставки хлору з Європи проблематичні. Цистерни не можуть змінювати колісну базу, крім того, повинні мати український сертифікат.

Якщо "Дніпроазот" терміново не почне роботу, подача води в Україні вже з наступного тижня буде сильно обмежена, передає ТАСС.