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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Кухонні куточки від інтернет-магазину меблів Room Depot
Підібрати м'які меблі на кухню не так просто, як може здатися на перший погляд.
Меблювання кухні - справа відповідальна і копітка. Чималих зусиль господарям завдає її завершальний етап - вибір кухонного куточка.
Якщо ви вже купували кухонний куточок для кухні в інтернет-магазині меблів Room Depot, то знаєте, що правильно обрані меблі здатні кардинально поліпшити функціональні можливості кімнати, створити її неповторний образ. Якщо ж ви поки ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, які саме меблі вам потрібні, то пора читати рекомендації.
Кухня - це душа кожного будинку, саме тут готуються домашні страви, вся сім'я збирається разом, ведуться важливі переговори, зустрічаються друзі, які допізна засиджуються з чашкою чаю і неквапливою бесідою. Звичайно, все це приємніше робити на зручній і комфортній кухні. Поки кухонні куточки зарекомендували себе найкращим чином на ринку меблів. Модельний ряд постійно розширюється, тому щоб в ньому не загубитися, враховуйте наступні моменти.
Уважніше всього поставтеся до вибору оббивки дивана. Вона повинна бути і практичною, і добре гармоніювати із загальною обстановкою кухні. Найбільш практичною поки залишається оббивка із шкірзамінника, варіантів і забарвлень якої існує безліч. Цікаво, що сьогодні кожзам може імітувати практично будь-який тип тканини. Шкірозамінник міцний, стійкий до вогню, простий у догляді, може мати верхній дихаючий шар. У свою чергу, оббивка з гобелена зазвичай швидко забруднюється і вимагає більш ретельного догляду.
Важлива деталь - наповнювач. Звертайте увагу на те, щоб він швидко відновлював свою форму без утворення «вм'ятин» і був досить міцним. Зазвичай у вигляді наповнювача використовується поролон або пінополіуретан.
У чому ж найбільші переваги кухонних куточків?
Яку форму мають кухонні куточки?
При виборі м'якого кухонного куточка потрібно подумати - а як краще буде його розташувати і яка форма для цього буде потрібна? В цілому куточки можна розділити на кілька різних форм-факторів:
Правильно підібравши цей предмет меблів, можна зробити кухню справжньою родзинкою свого будинку. Вдалого вибору!
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