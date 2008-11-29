Кухонні куточки від інтернет-магазину меблів Room Depot

Підібрати м'які меблі на кухню не так просто, як може здатися на перший погляд.

Меблювання кухні - справа відповідальна і копітка. Чималих зусиль господарям завдає її завершальний етап - вибір кухонного куточка.

Якщо ви вже купували кухонний куточок для кухні в інтернет-магазині меблів Room Depot, то знаєте, що правильно обрані меблі здатні кардинально поліпшити функціональні можливості кімнати, створити її неповторний образ. Якщо ж ви поки ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, які саме меблі вам потрібні, то пора читати рекомендації.

Кухня - це душа кожного будинку, саме тут готуються домашні страви, вся сім'я збирається разом, ведуться важливі переговори, зустрічаються друзі, які допізна засиджуються з чашкою чаю і неквапливою бесідою. Звичайно, все це приємніше робити на зручній і комфортній кухні. Поки кухонні куточки зарекомендували себе найкращим чином на ринку меблів. Модельний ряд постійно розширюється, тому щоб в ньому не загубитися, враховуйте наступні моменти.

Уважніше всього поставтеся до вибору оббивки дивана. Вона повинна бути і практичною, і добре гармоніювати із загальною обстановкою кухні. Найбільш практичною поки залишається оббивка із шкірзамінника, варіантів і забарвлень якої існує безліч. Цікаво, що сьогодні кожзам може імітувати практично будь-який тип тканини. Шкірозамінник міцний, стійкий до вогню, простий у догляді, може мати верхній дихаючий шар. У свою чергу, оббивка з гобелена зазвичай швидко забруднюється і вимагає більш ретельного догляду.

Важлива деталь - наповнювач. Звертайте увагу на те, щоб він швидко відновлював свою форму без утворення «вм'ятин» і був досить міцним. Зазвичай у вигляді наповнювача використовується поролон або пінополіуретан.

У чому ж найбільші переваги кухонних куточків?

По-перше, це зручність. На відміну від стільців куточки забезпечують більш комфортне розміщення гостей. По-друге, такі меблі ідеально підходять для прийому компаній. Розміститися за нею, в залежності від габаритів, зможуть від трьох до шести осіб. Купити кухонний куточок потрібної форми і розміру труднощів не складе - виробники сьогодні пропонують своїм клієнтам просто величезний асортимент roomdepot.in.ua/obedennaya-mebel/kukhonnye-ugolki. Сучасні куточки мають місткі ніші для зберігання, які з легкістю вирішать проблему, куди прибрати з очей консервацію, кухонне начиння і ін. Якщо купити кухонний куточок зі столом і стільцями, можна без зусиль створити обідню зону. Такий комплект дуже практичний і дозволяє заощадити простір. І, звичайно, додає інтер'єру їдальні завершеність. При бажанні можна придбати куточок зі спальним місцем. В такому випадку можна вирішити не тільки основне завдання по меблюванню кухні, але і додаткове - де розмістити на ніч гостя.

Яку форму мають кухонні куточки?

При виборі м'якого кухонного куточка потрібно подумати - а як краще буде його розташувати і яка форма для цього буде потрібна? В цілому куточки можна розділити на кілька різних форм-факторів:

Напівкруглі і в формі літери U. Такі куточки ідеально вбудовуються в ніші або в вузький простір. Особливо вони добре встановлюються, якщо до кухні примикає суміщений балкончик.

У вигляді букви L. Бувають правосторонніми і лівобічними. Деякі моделі підтримують перестановку елементів, що буде перетворювати лівобічний куточок в правобічний. Встановлюються безпосередньо в кут, в комплекті часто йдуть додаткові стільці або табурети.

У формі букви П. Як правило, в центр ставиться стіл. Підходить не для всіх кухонь, а тільки для досить великих за площею. Не потрібно додаткових стільців - диван «охоплює» стіл з трьох сторін.

Правильно підібравши цей предмет меблів, можна зробити кухню справжньою родзинкою свого будинку. Вдалого вибору!