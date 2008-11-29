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Сливочное и растительное масло: основы выбора
Сливочное и растительное масло широко используется каждым украинцем в приготовлении пищи. Это могут быть как бутерброды, так и полноценные первые или вторые блюда. Однако, несмотря на одинаковое название, эти масла производятся на разных основах – животных и растительных жирах. Именно поэтому и подход к выбору таковой продукции существенно различается.
Растительное масло
Растительное масло обладает множеством полезных микроэлементов в своем составе. Но наиболее ярко выражены свойства Омега-3 и Омега-6. Эти вещества способствуют выведению из организма холестерина. Именно поэтому различные виды растительных масел разрешены к употреблению во время диет, даже если те прописаны в лекарственных целях.
Но как лучше выбирать такой продукт? Нужно воспользоваться несколькими советами:
Сегодня нет особой разницы, в какой бутылке продается растительное масло, это может быть как стекло, так и пластик. Современные технологии производства позволяют делать пластиковые бутылки, которые почти не будут отдавать молекулы со стенок. Но если вы покупаете большую бутыль (5-10 литров), то рекомендуется сразу разливать жидкость в стеклянные тары.
Обратите внимание, льняное масло должно сразу быть в стеклянной бутылке. Оно очень быстро окисляется, и воздействие пластика ускоряет этот процесс.
Если вы выходите на рынок в качестве поставщика или производителя, то сможете быстро и выгодно продать растительное и сливочное масло через сайт RIA.BIZ. Тут вы найдете много покупателей, начиная от частников, и заканчивая оптовиками.
Сливочное масло
На рынке сегодня можно встретить огромное количество различных сливочных масел. Они не только поставляются и изготавливаются разными производителями, но также и находятся в различных ценовых категориях. Поэтому покупателям сложно сделать выбор и принять правильное решение.
В стандартном и виртуальном магазине вы не сможете попробовать продукт, который покупаете. Поэтому можно лишь руководствоваться информацией, указанной на упаковке:
Не покупайте слишком дешевые масла. Чтобы сделать качественный продукт, потребуется использовать очень много сливок и молока. Поэтому дешевый товар по определению будет некачественным, и точно ненатуральным.
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