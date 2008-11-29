Сливочное и растительное масло: основы выбора

Сливочное и растительное масло широко используется каждым украинцем в приготовлении пищи. Это могут быть как бутерброды, так и полноценные первые или вторые блюда. Однако, несмотря на одинаковое название, эти масла производятся на разных основах – животных и растительных жирах. Именно поэтому и подход к выбору таковой продукции существенно различается.

Растительное масло

Растительное масло обладает множеством полезных микроэлементов в своем составе. Но наиболее ярко выражены свойства Омега-3 и Омега-6. Эти вещества способствуют выведению из организма холестерина. Именно поэтому различные виды растительных масел разрешены к употреблению во время диет, даже если те прописаны в лекарственных целях.

Но как лучше выбирать такой продукт? Нужно воспользоваться несколькими советами:

Если планируется жарить, лучше покупать дезодорированный продукт. В противном случае вкусовые свойства блюда могут поменяться. Для заправки салатов рекомендуется покупать нерафинированные масла. Она не проходят специальную обработку, из-за чего уменьшается их срок службы. Однако непосредственно в качестве заправки такое масло является более полезным. Обратите внимание, небольшой осадок в нерафинированном масле является вполне нормальным, и даже обязательным. Отдавайте свое предпочтение тем маслам, которые расфасованы в темные бутылки. В данном случае оно сильнее защищено от воздействия солнечных лучей, если таковые попадают на упаковку.

Сегодня нет особой разницы, в какой бутылке продается растительное масло, это может быть как стекло, так и пластик. Современные технологии производства позволяют делать пластиковые бутылки, которые почти не будут отдавать молекулы со стенок. Но если вы покупаете большую бутыль (5-10 литров), то рекомендуется сразу разливать жидкость в стеклянные тары.

Обратите внимание, льняное масло должно сразу быть в стеклянной бутылке. Оно очень быстро окисляется, и воздействие пластика ускоряет этот процесс.

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Сливочное масло

На рынке сегодня можно встретить огромное количество различных сливочных масел. Они не только поставляются и изготавливаются разными производителями, но также и находятся в различных ценовых категориях. Поэтому покупателям сложно сделать выбор и принять правильное решение.

В стандартном и виртуальном магазине вы не сможете попробовать продукт, который покупаете. Поэтому можно лишь руководствоваться информацией, указанной на упаковке:

Соответствие ГОСТу. Эти данные обязательно должны присутствовать на упаковке. Поскольку изделие выполняется из животных жиров, оно обязательно должно соответствовать стандартам. В противном случае есть риск заполучить серьезное отравление;

Изучите состав. В состав не должны входить растительные жиры или другие компоненты, полученные не из животных. Идеальный вариант, когда масло выполняется из качественных сливок;

Изучайте каждую надпись, которая присутствует на упаковке. Дело в том, что мелким шрифтом может быть написано, что это бутербродная масса, которая по своему качеству уступает натуральному маслу.

Не покупайте слишком дешевые масла. Чтобы сделать качественный продукт, потребуется использовать очень много сливок и молока. Поэтому дешевый товар по определению будет некачественным, и точно ненатуральным.