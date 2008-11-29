Щоденне вживання горіхів покращує якість чоловічої сперми

Вживання 60 грамів горіхів в день покращує якість чоловічої сперми.

Горіхи давно відомі своїми чудодійними властивостями: вони знижують ризик передчасної смерті і цілого букета хвороб, допомагають контролювати апетит, а також покращують якість сперми.

Про останній факт стало відомо зовсім недавно: іспанські вчені довели, що щоденне вживання всього жмені горіхів впливає як на кількість сперматозоїдів у спермі, так і на їх рухливість.

Фахівці пояснюють, що зацікавилися цією темою в зв'язку з падінням рівня народжуваності в західних країнах. Їх дослідження не можна назвати масштабним, проте воно послужить основою для майбутніх робіт в сфері поліпшення чоловічої фертильності.

В експерименті взяли участь 119 здорових чоловіків у віці від 18 до 35 років, яких випадковим чином розділили на дві групи. Добровольці з першої групи повинні були протягом 14 тижнів щодня з'їдати 60 грамів різних горіхів (фундук, мигдаль, волоський горіх), а чоловіки з другої групи дотримувалися свого звичного раціону харчування.

Через 14 тижнів учасники здали аналізи, і виявилося, що у представників першої групи концентрація сперматозоїдів в спермі збільшилася на 16%. При цьому життєздатність статевих клітин зросла на 4%, швидкість їх руху - на 6%, а здатність до проникнення в яйцеклітину - на 1% (ці чотири параметри пов'язані з чоловічою плодючістю). У контрольній групі ніяких поліпшень не було виявлено.

Більш того, чоловіки з "горіхової групи" продемонстрували значне скорочення фрагментації ДНК сперматозоїдів, іншими словами, цілісність генетичного матеріалу, який в них містився, збільшилася.

Медики пояснюють, що цей показник часто пов'язують з чоловічим безпліддям: чим більше пошкоджень в ланцюжках ДНК, тим менше шансів, що сперматозоїд зуміє запліднити яйцеклітину.

Колеги авторів робіт відзначають, що поки для повноцінних наукових висновків недостатньо даних. Критерії оцінок, які використовувалися в дослідженні, переконливі, але вони не обов'язково вказують на те, що вживання горіхів може збільшити вірогідність зачаття, вважає Аллан Пейсі (Allan Pacey), фахівець з вивчення репродуктивної чоловічої функції з Університету Шеффілда у Великобританії.

На думку експертів, в майбутніх роботах такого роду потрібно більш ретельний контроль над тим, які саме продукти входять в "звичайний раціон" учасників і якого способу життя вони дотримуються в цілому. Тільки тоді медики зможуть скласти чіткі і ефективні рекомендації по харчуванню для чоловіків, які мріють стати батьками.

Тим часом дієтологи нагадують, що горіхи та інші продукти, багаті омега-з поліненасиченими жирними кислотами, антиоксидантами, вітамінами С і Е, селеном, цинком і фолієвою кислотою слід вживати всім людям, які бажають зміцнити загальний стан здоров'я. По суті, мова йде про середземноморську дієту, яка включає продукти з цими та іншими корисними елементами і, як відомо, продовжує життя.

Іспанці відзвітували про виконану роботу на 34-й щорічній зустрічі Європейського товариства з питань репродукції людини і ембріології (ESGRE). До речі, на тій же конференції їхні колеги з Данії повідомили про створення першого штучного яєчника, який допоможе завагітніти навіть після хіміотерапії.

Додамо, що раніше вчені запропонували боротися з чоловічим безпліддям за допомогою "перекваліфікованих" стовбурових клітин. Крім того, будь-який чоловік може оцінити якість своєї сперми за допомогою смартфона.