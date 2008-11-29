Особенности обустройства зоны отдыха в офисе

Зона отдыха – это не просто модное веяние, а возможность повысить эффективность работы своих сотрудников. Как показывает практика, наибольшей результативности добиваются не непрерывным трудом, а работой с кратковременными ежечасными перерывами. Причем этот перерыв тоже нужно провести правильно. Если ваш сотрудник будет каждый час тратить 10-15 минут на созерцание фотографий в соцсетях за своим рабочим столом – хорошего результат не ждите. Отдых должен максимально отвлечь от работы, снять напряжение и добавить сил. Потому правильное обустройство лаунж-зоны крайне важно для любого бизнеса.

Где сделать зону отдыха?

Идеальное решение – это отдельная комната, которая будет максимально разграничивать работу и отдых. Но, к сожалению, не все компании располагают достаточным количеством помещений, чтобы позволить себе такое решение. Можно совместить лаунж с офисной кухней или зонировать часть офиса, рабочего зала, используя:

офисные перегородки;

крупные декоративные растения;

шкафы и прочую мебель.

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В каком стиле оформить лаунж-зону?

Многие компании хотят, чтобы комната отдыха была оформлена в соответствии с общей стилистикой офиса, которая зачастую деловая. Это в корне неверное решение, так как противоречит основной цели помещения – отвлечь сотрудников от повседневных задач и процессов. Конечно, суперкреатив в духе Google или Facebook тоже не всегда осуществим в наших реалиях, но может служить источником вдохновения.

Во время перерывов работников необходимо погрузить в атмосферу уюта и комфорта. Если есть отдельное помещение, добавьте в него домашние элементы декора. Например, шторы, напольные и настенные светильники с мягким светом, комнатные растения, картины. В выделенной на рабочей площади зоне используйте другое цветовое оформление, вынесите лаунж на подиум или даже разместите на мягком ковре. Способствуют релаксу натуральные материалы: дерево, кожа, мягкий текстиль, камень. Среди самых востребованных стилистик:

лофт;

модерн;

арт-деко;

экостиль.

Но зачастую идеальный баланс достигается смешиванием нескольких направлений.

Если хотите оставить в помещении напоминания о работе, пусть они будут только позитивными. Здесь отлично впишутся фотографии с корпоративных вечеринок, награды и дипломы компании, сувенирная продукция с логотипами фирмы, а также аналогичные подарки от компаньонов, партнеров и клиентов.

Меблировка комнаты отдыха

Один из самых важных элементов – это мягкие диваны или кресла, которые будут контрастировать с стандартными офисными стульями не только визуально, но и на психологическом уровне. Выбирайте мягкую мебель средней жесткости, с комфортной, но износостойкой обивкой – плотный текстиль, кожа, качественный кожзаменитель. Позаботьтесь о том, чтобы небольшой столик или тумба, куда сотрудник сможет поставить ноутбук, планшет или чашку кофе, были в доступности от каждого посадочного места. Это избавит от появления популярных и непопулярных мест, и даже последний пришедший будет чувствовать себя удобно.

Для людей творческих профессий, бухгалтеров, финансистов очень важно иметь возможность переключиться с одной задачи на другую. В этом случае помогают:

дартс;

настольный футбол;

головоломки;

мини-бильярд.

Но не превращайте зону отдыха в игровую. Достаточно 1-2 развлекательных объектов.

Комната отдыха в стиле «кофе-брейк»

Этот формат – современный отголосок кафетериев на предприятиях. Его оформляют по принципу небольшого кафе или уголка с 2-3 столиками, стульями и барной стойкой. Зачастую бар находится на самообслуживании сотрудников, здесь ставят кофемашину, кулер, холодильник. Обязательно поставьте у стойки высокие барные стулья (при дефиците свободного места можно обойтись только ими, без столиков). Несколько минут у бара с чашкой кофе или стаканом воды помогут сменить не только обстановку, но и сидячее положение на стоячее, что тоже очень полезно.

Дополнительные преимущества наличия комнаты отдыха

Помимо лояльности сотрудников и повышения продуктивности труда, такие пространства вносят разнообразие в монотонный быт офисной работы, что вдохновляет на креативные идеи. Они способствуют неформальному общению, делают коллектив более сплоченным, что позитивно отразится на эффективности командной работы. Отдельное помещение можно будет использовать для проведения корпоративных вечеринок, собраний для решения внутренних вопросов фирмы или даже переговоров. Спокойная и дружелюбная атмосфера расслабляет оппонентов, что дает возможность заключать более выгодные контракты и корректировать условия сделок без категоричных возражений.