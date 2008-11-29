Трамп не приховує, що симпатизує Росії більше, ніж Україні

Глава Євроради Дональд Туск розповів, що Дональд Трамп заявляв йому, що цікавиться мотивами політики Росії і при цьому відчуває набагато менше ентузіазму щодо України. Трамп зізнався, що відчуває "більше розуміння дій Росії на Україну", розповів Туск польському каналу TVN24.

Раніше Трамп заявляв, що Крим належить РФ, так як його населяють російськомовні. Також Трамп називав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі і сумнівався в необхідності надавати їй фінансову допомогу.

Разом з тим президент США заявляв також, що не допустив би входження Криму до складу Росії, якби керував Штатами в 2014 році. Трамп звинувачував в возз'єднанні Криму і Росії свого попередника, Барака Обаму.