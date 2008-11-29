Підвищення облікової ставки Національним банком України

Правління Нацбанку України з 13 липня підвищило облікову ставку з 17% до 17,5% річних, щоб повернути інфляцію в рамки цільового діапазону, повідомив сьогодні український регулятор.

"Більш жорстка монетарна політика буде сприяти зниженню інфляції до 5,8% на кінець наступного року і до 5% в 2020 р", - відзначає Нацбанк.

1 березня 2018 року Нацбанк України в четвертий раз підвищив облікову ставку з жовтня 2017 р .: з 16% до 17% після підвищення в січні з 14,5% до 16%. У січні 2018 р інфляція прискорилася до 14,1% в річному вимірі і перевищила очікування Нацбанку.

На думку Національного банку, зниження інфляції в 2019 і 2020 рр. може опинитися під загрозою через дії ряду факторів - подальшого пожвавлення внутрішнього попиту, зростання трудової міграції, посилення ризиків неотримання чергового кредиту Міжнародного валютного фонду та іншого пов'язаного фінансування, високі інфляційні очікування, зниження інтересу інвесторів до активів країн, що розвиваються.

У червні 2018 р споживча інфляція в Україні істотно сповільнилася до 9,9% в річному вимірі.

Базова інфляція в червні також сповільнилася (до 9,0% в річному вимірі) і виявилася нижчою за очікування. "Все ще високе значення базової інфляції свідчить про збереження значного фундаментального інфляційного тиску. Це перш за все результат стійкого зростання споживчого попиту, який підтримує високі темпи зростання доходів, що значно перевищують темпи зростання економіки", - відзначає регулятор.

Національний банк залишає прогноз інфляції на кінець 2018 р незмінним на рівні 8,9%. "Швидше, ніж прогнозувалося, уповільнення інфляції в травні-червні поточного року буде нівельовано в другому півріччі. В кінці року очікується істотне, ніж передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, підвищення цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету, і відповідне подорожчання пов'язаних з ними житлово-комунальних послуг ", - нагадує регулятор.

"Цей фактор також буде впливати на рівень інфляції і протягом перших трьох кварталів наступного року, що не дозволить Національному банку привести її в межі цільового діапазону раніше IV кварталу 2019 г.", - прогнозує регулятор.

У той же час на рівень інфляції в другій половині 2018 і в 2019 рр. буде тиснути ряд факторів, ефекти яких, на відміну від підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, повинні бути компенсовані за допомогою інструментів монетарної політики.

Серед них:

- вище, ніж досі очікувалося, внутрішній попит, в тому числі за рахунок зростання заробітних плат і переказів від трудових мігрантів;

- спад інтересу інвесторів до українських суверенних зобов'язаннях через глобальний вихід інвесторів з активів країн, що розвиваються і відстрочки одержання фінансування від МВФ;

- інфляційні очікування, які продовжують перевищувати інфляційні цілі Національного банку.

Національний банк підтверджує прогноз зростання реального ВВП на рівні 3,4% в 2018 р

Але в 2019 р зростання реального ВВП сповільниться до 2,5% (у попередньому прогнозі - 2,9%) через вичерпання ефектів підвищення соціальних стандартів, жорсткої монетарної політики і погашення значних обсягів державного боргу.

У 2020 році реальний ріст економіки складе 2,9%.

Національний банк очікує, що в 2018 р Україна отримає близько $ 2 млрд від МВФ, а також кредити від ЄС і Світового банку.

Це дозволить збільшити міжнародні резерви до $ 20,7 млрд на кінець поточного року. Однак в 2019 і 2020 рр. після пікових виплат за зовнішнім державним боргом платіжний баланс буде зведений з дефіцитом, і міжнародні резерви будуть на рівні близько $ 20 млрд.