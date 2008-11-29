Чорний саркофаг і біла голова: в Олександрії знайшли гігантське недоторкане поховання

Новина надзвичайно інтригуюча, проте поки інформації дуже мало. Що відомо на сьогоднішній день: в Олександрії виявили гігантський 30-тонний саркофаг із чорного граніту, поруч з ним - голову гігантської статуї з білого алебастру.

Судячи по короткому повідомленню Egypt Today, сенсаційне відкриття зробили не археологи, а співробітники правоохоронних органів. Місцеві жителі часто ведуть нелегальні розкопки під власними будинками в надії на цінну знахідку: всім відомо, що на глибині декількох метрів під сучасним містом лежить давня Олександрія, заснована Олександром Македонським, перлина Єгипту епохи Птолемеїв.

Офіційне повідомлення Міністерства у справах старожитностей та культурної спадщини Єгипту, втім, описує обставини знахідки інакше: «під час будівельної інспекції ділянки, яка випереджає розкопки фундаменту приватного володіння на вулиці Аль-Кармен в районі Сіді Габер».

Як би це не сталося - в результаті планових робіт або в ході рейду поліції проти чорних копачів, - на місце неймовірної знахідки відразу викликали археологів. Нічого подібного в Олександрії раніше не знаходили, розміри саркофага вразили навіть досвідчених фахівців: 265 см в довжину, 185 см у висоту і 165 см в ширину.

Гігантський саркофаг із чорного граніту, знайдений в Олександрії.

У добуванні 30-тонного саркофага з глибини 5 метрів археологам допомагали інженерні війська (в Сіді Габер розташована штаб-квартира північного округу Збройних сил Єгипту) і туристична поліція Олександрії.

Саркофаг з чорного граніту відноситься до епохи Птолемеїв (322 - 30 рік до н.е.). Це найбільший саркофаг, який коли-небудь був знайдений в Олександрії. Поруч з ним була виявлена голова гігантської алебастрової статуї - можливо, вона зображала власника гробниці.

Знахідка неймовірна, але справа навіть не в розмірах саркофага і статуї. Археологи відразу звернули увагу на те, що розчин між кришкою і корпусом саркофага не пошкоджений - отже, з моменту поховання гробницю ніхто не відкривав, за два тисячоліття ні грабіжники, ні будівельники до неї не дісталися.

Перспективи подібного відкриття пояснювати не потрібно, нам залишається лише пильно стежити за розвитком подій і чекати новин про загадкову людину з чорного саркофага.