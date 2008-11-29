У день народження сина мати Сенцова звернулася до Путіна з проханням помилувати його

Мати засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, якому 13 липня виповнюється 42 роки, звернулася до президента Росії з проханням "проявити милосердя" та помилувати його.

У своєму зверненні до Володимира Путіна Сенцова додала, що їй важко судити про ступінь провини її сина, зазначивши, що вона знає його "як мирного громадянина і людини, захопленого своєю професією - кінорежисурою".

"Не буду Вас переконувати в невинності Олега, хоча сама в це вірю. Просто скажу, що він нікого не вбивав. Він уже відсидів чотири роки у в'язниці", - пише мати Сенцова, засудженого російським судом на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації терористичного співтовариства.

У листі, опублікованому на сайті "Ехо Москви", вона також повідомляє, що молодший син Олега страждає аутизмом, а діти чекають батька, без якого "ніколи не будуть щасливі".

У серпні 2015 го Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за підготовку теракту.

В середині травня він оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, які утримуються в Росії. На початку липня повідомлялося, що Сенцов може увійти до списку обміну засудженими росіянами і українцями.

Однак російський омбудсмен Тетяна Москалькова зазначила, що пропонований Києвом спосіб обміну нездійсненний, оскільки мова йде про осіб з подвійним громадянством - РФ і України, так що спочатку треба вирішити питання про їх статус.