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Уряд України ввів 10 нових методів боротьби з контрабандою

Український прем'єр Володимир Гройсман повідомив, що надходження до бюджету України майже на 3 мільйони доларів збільшилися завдяки боротьбі з контрабандою на кордоні.

Кабмін України в червні затвердив план дій по боротьбі з контрабандою на митниці, коли відбувається зрощування різних правоохоронних структур.

Гройсман також поінформував, що уряд ввів 10 принципово нових методи боротьби з контрабандою, посилили відповідальність митних органів.

Також МВС дозволили працювати з базами даних митників.

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