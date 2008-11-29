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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Уряд України ввів 10 нових методів боротьби з контрабандою
Український прем'єр Володимир Гройсман повідомив, що надходження до бюджету України майже на 3 мільйони доларів збільшилися завдяки боротьбі з контрабандою на кордоні.
Кабмін України в червні затвердив план дій по боротьбі з контрабандою на митниці, коли відбувається зрощування різних правоохоронних структур.
Гройсман також поінформував, що уряд ввів 10 принципово нових методи боротьби з контрабандою, посилили відповідальність митних органів.
Також МВС дозволили працювати з базами даних митників.
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