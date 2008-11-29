Уряд України ввів 10 нових методів боротьби з контрабандою

Український прем'єр Володимир Гройсман повідомив, що надходження до бюджету України майже на 3 мільйони доларів збільшилися завдяки боротьбі з контрабандою на кордоні.

Кабмін України в червні затвердив план дій по боротьбі з контрабандою на митниці, коли відбувається зрощування різних правоохоронних структур.

Гройсман також поінформував, що уряд ввів 10 принципово нових методи боротьби з контрабандою, посилили відповідальність митних органів.

Також МВС дозволили працювати з базами даних митників.