Як знайти хорошу баню, щоб не розчаруватися

Якщо ви любите відпочивати у лазні з гарячим пором і дубовим віником, то ви вже самі знаєте, яку лазню вибрати для п'ятничного вечора з друзями. Але якщо ви ще жодного разу не були в такому місті та вирішили вперше спробувати цей вид відпочинку, вам потрібно визначитися з критеріями. Яка лазня підходить вам, можна зрозуміти тільки на особистому досвіді. Можливо, доведеться пару раз розчаруватися, перш ніж ви знайдете відповідний заклад, де вас все влаштує. Адже комусь важливий тільки пар і віник, а комусь- ще й дизайн інтер'єру, наявність басейну і масаж.

Каталог бань https://bani.ua/ пропонує всім бажаючим масу варіантів для відпочинку в лазні. Сауни, лазні, хамами є на території фітнес-клубів, СПА-центрів, спортивних залів. Послуги там також різні, як і ціни. Десь це просто баня, а десь- це ще й масаж, басейн, бар, ресторан з повноцінним меню та караоке.

Критерії вибору підходящої лазні

На жаль, по рекламі не завжди можна сказати, наскільки добре і комфортно вам буде в лазні. Адже нерідко за пафосним текстом і фотографіями ховається відверто несмачний інтер'єр, погане обслуговування. Та й просто в деякі популярні заклади складно пробитися, оскільки бронь там може бути на кілька тижнів наперед. Натомість скромний за ціною заклад з непомітним екстер'єром може здивувати вас привітним прийомом, хорошою парною і загальною атмосферою затишку.

Ви можете вибрати 2-3 лазні середньої цінової категорії і сходити по черзі в кожну. Уявіть себе ведучим програми «Ревізор» та критично подивіться навколо. У першу чергу, зверніть увагу на:

запах в приміщеннях не повинно пахнути вогкістю і цвіллю, а деревом і ароматичними маслами;

оздоблення приміщень – натуральне дерево, плитка або камінь, а не дешевий пластик;

сантехніка – крани, душ, унітаз – повинні бути справними, ремонт – новим;

загальний стиль інтер'єру повинен бути оформлений зі смаком, хоча якщо вас не бентежать опудала тварин і золоті батони – справа ваша.

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