Знайдено нейрони, що поліпшують пам'ять і навчання

Відкриття може привести до створення нових методів порятунку важливих функцій мозку при розвитку деменції і хвороби Альцгеймера.

Шведські дослідники, які вивчають роботу пам'яті і процеси навчання, повідомили про нове відкриття. Команда з Упсальского університету спільно з бразильськими колегами виявила специфічні нейрони, які відіграють основну роль у навчанні та формуванні нових спогадів.

У прес-релізі автори уточнюють, що їх відкриття не тільки розкриває чергову таємницю мозку, але і може бути корисним в боротьбі з втратою пам'яті, наприклад, при хворобі Альцгеймера.

Нейробіологи пояснюють: людина з деменцією може через кілька годин забути, що вона з'їла на обід, і в той же час пам'ятати в деталях, як рибалила в Норвегії 40 років тому. Обидва випадки пов'язані з роботою гіпокампу, одна з функцій якого - консолідація пам'яті, тобто "переформатування" короткочасної пам'яті і довготривалу. Деменція і родинні нейродегенеративні розлади погіршують здатність мозку формувати і зберігати нові спогади.

В ході нової роботи вчені виявили групу нейронів, які відіграють важливу роль у навчанні та формуванні пам'яті. Це так звані клітини-"гейткіпер" (або привратники). Їх наукове найменування - oriens-lacunosum moleculare (OLM).

Ці клітини, звичайно, були виявлені в гіпокампі. Щоб довести, що саме вони відповідають за консолідацію пам'яті, дослідники провели ряд експериментів на мишах, мозок яких, нагадаємо, анатомічно і фізіологічно нагадує людський.

Коли фахівці зробили OLM-клітини в мозку мишей більш активними, їх пам'ять і здібності до навчання погіршилися. Тим часом при придушенні роботи цих нейронів поліпшувалася функція формування нових спогадів.

Цікаво, що активація OLM-клітин також викликала "блокування" спогадів, пов'язаних зі страхами.

При цьому вчені зізнаються, що не очікували побачити можливість такого двонаправленого керування функціями мозку.

"Ми очікували, що будемо здатні придушити здатність до навчання, так як здавалося ймовірним, що ефект нашого експерименту на клітинному рівні порушить нормальну функцію нервової системи. Однак ми були здивовані, виявивши, що навчання і пам'ять також можуть бути поліпшені", - відзначає глава дослідницької групи Клас Кулландер (Klas Kullander).

На його думку, є надія на те, що відкриття призведе до створення нових методів порятунку важливих функцій мозку при розвитку деменції і хвороби Альцгеймера. Сьогодні, нагадаємо, втрата когнітивних здібностей у таких пацієнтів залишається незворотною.

"Наступним кроком є більш ретельне дослідження цього питання в подальших експериментах на тваринах, порівнянних з людьми. Нам потрібно більше знань, перш ніж можна буде провести експерименти зі штучного стимулювання OLM-клітин у людей", - робить висновок нейробіолог.

Стаття за підсумками цієї роботи була опублікована в спеціалізованому науковому виданні Neuron.