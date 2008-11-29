В чём отличительные особенности ортопедических матрасов

Главное отличие ортопедических матрасов – они обеспечивают правильное здоровое положение позвоночника во время сна. Такой эффект достигается благодаря использованию современных независимых пружинных блоков, либо за счёт специальных вспененных материалов, которые запоминают форму тела. Сон на таком матрасе будет удобным и спокойным, поскольку гарантируется анатомически оптимальное положение тела. С помощью таких матрасов, на https://kima.net.ua, Вы не только обеспечиваете себе здоровый сон, а ещё и профилактику проблем с опорно-двигательным аппаратом. Особенно ортопедические матрасы нужны детям и подросткам, у которых только формируется осанка, а также всем взрослым, которые регулярно ощущают дискомфорт и боли в шее и спине.

Какие бывают ортопедические матрасы

Ортопедические матрасы КИМА отличаются по многим параметрам – это и степень жёсткости, и размер, и материалы, используемые для изготовления, и наполнители. А в общем можно выделить две большие группы таких изделий, в зависимости от типа конструкции: пружинные и беспружинные.

В беспружинных - пружин нет, они сделаны из упругих природных или синтетических наполнителей: латекса, пенополиуретана, кокосового волокна и других. К этой группе относятся также воздушные и водяные матрасы любой степени жёсткости.

Пружинные изделия, в свою очередь, делают с зависимыми пружинами либо независимыми пружинными блоками.

Какой ортопедический матрас лучше купить

Чтобы выбрать для себя идеальный ортопедический матрас, нужно ориентироваться на возраст, вес, и понятие комфорта. Для подростков и молодых людей, у которых ещё формируется скелет, необходимо покупать изделия средней жёсткости, либо жёсткие. Они очень полезны для формирования ровной осанки, и анатомически правильного положения позвоночника. А вот людям пожилого возраста вполне можно выбрать мягкий матрас либо средней жёсткости. Также на выбор влияет вес человека: чем он больше – тем жёстче он должен быть. И, безусловно, ориентируйтесь на степень Вашего комфорта, ведь ортопедическое изделие призвано подарить Вам здоровый крепкий сон.

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