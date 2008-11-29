Дифтерія в Україні: дитина в реанімації

Для лікування використовується протидифтерійна сироватка (антитоксин), так як антибіотики марні.

З початку року зафіксовано вже четвертий випадок дифтерії. Захворів 11-річний хлопчик з Чернігівської області, його стан важкий. Хворий знаходиться в реанімації з набряком шиї, повідомили в МОЗ.

Хлопчику вже ввели протидифтерійну сироватку.

- У селище, де проживає хлопчик, виїде команда епідеміологів, яка проведе обстеження контактних осіб, оцінить загрози і визначить, чи потрібно вживати додаткових заходів, наприклад, профілактичне лікування або щеплення, - повідомили там.

До того, як звернутися в лікарню, дитина 5 днів хворіла вдома.

Третій випадок був зафіксований в Боярці Київської області на початку липня. Захворів 15-річний хлопчик.

Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом і характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки і загальною інтоксикацією з ураженням серцево-судинної і нервової систем.

До летального результату можуть привести набряк слизових оболонок і блокування дихальних шляхів, токсикоз, ураження серцево-судинної і нервової систем і вторинні інфекції.

Запобігти дифтерію можна за допомогою вакцинації. Але вона не гарантує повний захист від розвитку дифтерії при зустрічі зі збудником, але значно зменшує число важких форм хвороби.