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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Дифтерія в Україні: дитина в реанімації
Для лікування використовується протидифтерійна сироватка (антитоксин), так як антибіотики марні.
З початку року зафіксовано вже четвертий випадок дифтерії. Захворів 11-річний хлопчик з Чернігівської області, його стан важкий. Хворий знаходиться в реанімації з набряком шиї, повідомили в МОЗ.
Хлопчику вже ввели протидифтерійну сироватку.
- У селище, де проживає хлопчик, виїде команда епідеміологів, яка проведе обстеження контактних осіб, оцінить загрози і визначить, чи потрібно вживати додаткових заходів, наприклад, профілактичне лікування або щеплення, - повідомили там.
До того, як звернутися в лікарню, дитина 5 днів хворіла вдома.
Третій випадок був зафіксований в Боярці Київської області на початку липня. Захворів 15-річний хлопчик.
Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом і характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки і загальною інтоксикацією з ураженням серцево-судинної і нервової систем.
До летального результату можуть привести набряк слизових оболонок і блокування дихальних шляхів, токсикоз, ураження серцево-судинної і нервової систем і вторинні інфекції.
Запобігти дифтерію можна за допомогою вакцинації. Але вона не гарантує повний захист від розвитку дифтерії при зустрічі зі збудником, але значно зменшує число важких форм хвороби.
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