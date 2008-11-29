НБУ очікує зростання цін на газ на 25%

Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 17,5% річних з 13 липня 2018 року, щоб повернути інфляцію в рамки цільового діапазону в 2019 році. Причина проста - в Нацбанку чекають зростання тарифів на газ і комуналку. До кінця року блакитне паливо може подорожчати на 25%, що принесе додаткові витрати для середньостатистичної сім’ї на рівні 0,9%. Тому НБУ посилює монетарну політику.

Більш жорстка монетарна політика нівелювати вплив факторів росту цін і сприятиме зниженню інфляції до 5,8% на кінець наступного року і до 5% в 2020 році.

У 2020 році інфляція сповільниться до 5,0%, що буде відповідати центральному значенню цільового діапазону (5,0% ± 1 п. П.).

Національний банк вважає актуальним прогноз зростання реального ВВП на рівні 3,4% в 2018 році. У 2019 року зростання реального ВВП сповільниться до 2,5% (у попередньому прогнозі - 2,9%) через вичерпання ефектів підвищення соціальних стандартів, жорсткі монетарні умови, необхідні для повернення інфляції, а також стриманість фіскальної політики, буде визначатися необхідністю погашення значних обсягів державного боргу.