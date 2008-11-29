У п'ятницю, 13-го очікується унікальне сонячне затемнення

Цієї п'ятниці жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне природне явище. Місяць наблизиться до нашої планети на дуже невелику за астрономічними мірками відстань (357 430 кілометрів) і затулить Сонце собою.

Спостерігати затемнення супермісяцем зможуть жителі Австралії, Новій Зеландії та вчені антарктичної станції Кейсі.

Як уточнюється, затемнення почнеться після полудня. О 13:20 за місцевим часом на південному сході Австралії можна буде спостерігати за тим, як Місяць закриє 3,5 відсотка сонячної поверхні. Жителі новозеландського острова Стюарт зможуть побачити, як сховається 0,07 відсотка поверхні Сонця.

Найбільше пощастить вченим з Антарктики - вони побачать, як Місяць закриє 20 відсотків Сонця.

В останній раз в п'ятницю 13 числа супермісяць частково закривав Сонце для жителів Землі в грудні 1974 року. Наступного разу затемнення повториться тільки в 2080.