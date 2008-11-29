ЕПРА для люмінесцентних і світлодіодних ламп

Включення газорозрядних ламп, якими є всім відомі люмінесцентні лампи, має ряд особливостей. Для виникнення розряду між електродами в середовищі газу потрібно імпульс високої напруги між заздалегідь прогрітими електродами.

Під час роботи струм розряду повинен обмежуватися спеціальним баластом, функції якого виконує дросель – котушка з великою індуктивністю.

Пускорегулююча апаратура, розроблена для включення люмінесцентних ламп мала безліч істотних недоліків:

низька надійність стартера через наявність контактної групи;

громіздкий важкий і галасливий дросель;

мерехтіння лами з частотою живлячої мережі;

тривалий процес запалювання ламп;

утруднений пуск при низькій температурі;

низький ККД;

високий рівень електромагнітних перешкод.

На зміну застарілим пускових агрегатів були розроблені електронні пристрої, які не містять механічних контактів, а такожважкого і габаритного дроселя.

Малі габарити сучасних електронних пускорегулювальних апаратів (ЕПРА), які широко представлені тут https://growpro.com.ua/catalog/elektronnye_epra/, дали поштовх подальшому розвитку й широкому розповсюдженню малогабаритних люмінесцентних ламп, які в народі прозвали «економки».

Нове обладнання повністю вільне від перерахованих недоліків і, до того ж, збільшує тривалість роботи джерел світла за рахунок плавного розігріву ниток розжарювання.

Крім того, ЕПРА має наступні переваги:

відсутні механічні контакти;

живлення здійснюється високочастотною напругою, що повністю виключає мерехтіння;

малі габарити і вага;

високий ККД за рахунок введення ланцюгів корекції потужності;

мінімум мережевих перешкод і практично повна відсутність електромагнітних.

Робота лампи з електронним запуском включає кілька послідовних стадій:

Розігрів ниток розжарювання. Ініціювання розряду в середовищі газу між електродами. Підтримання горіння.

Всі етапи включення повністю контролюються електронною схемою ЕПРА, яка складається з наступних елементів:

Вхідний фільтр. Не пропускає перешкоди від ЕПРА в мережу і навпаки.

Коректор потужності. Встановлюється, в основному в дорогих і потужних пускачах.

Згладжуючий фільтр. Виконується у вигляді електролітичного конденсатора великої ємності.

Також до складу пристрою входять інверторна схема перетворення напруги і малогабаритний дросель.

В інверторі використовуються потужні високовольтні транзисторні ключі, які включені в мостову схему з автогенерацією або управляються спеціальною мікросхемою. В діагональ моста включений багатообмоточний резонансний трансформатор, одна з обмоток якого включена послідовно з нитками розжарення і резонансним конденсатором.

При включенні лампи напруга обмотка трансформатора розігріває нитки розжарення, а потім, за рахунок резонансу, відбувається розряд конденсатора між електродами.

Міжелектродний розряд зменшує опір робочого середовища лампи, у результаті чого резонансний конденсатор виявляється закороченим і резонанс пропадає. Залишився значення напруги достатньої для нормального горіння. Струм розряду обмежується дроселем, включеним послідовно з електродами.