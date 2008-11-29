Курс дизайнера в Mobios School – особый подход к обучению

Существует ошибочное мнение, что для того чтобы стать дизайнером достаточно изучить несколько графических программ, таких как After Effects, Adobe Photoshop и Illustrator и можно смело отправляться в самостоятельное плавание. Но это вовсе не так. Эта профессия требует, владения множеством информации, знанием колористики, анимации и прочих дизайнерских штучек.

Если вы стремитесь учиться на дизайнера в Одессе, мы вам в этом поможем. Максимально полный, и в то же время не продолжительный курс дизайнера в Одессе, откроет перед вами дверь в новую жизнь и профессию. Мы будем не просто учить вас различным программам, вместе мы научимся вырабатывать стратегию, неординарно мыслить и преподносить все это потребителю в очень интересном исполнении.

Особенности курса и в чем их преимущество

Mobios – это современный и профессиональный подход к обучению будущих специалистов. Мы используем продуманную и логически правильно построенную программу обучения. Она позволяет охватить большой объем информации, досконально изучая при этом только основные моменты, которые пригодятся на практике. Наш курс предполагает дискуссии с преподавателями, вебинары и большое количество практических работ.

Курсы веб дизайна Одесса откроют перед вами такие возможности:

1. Мы научим вас работать с интерфейсом.

2. Практические занятия будут проходить за созданием корпоративного сайта. Это позволит вам параллельно изучить бендинг, модульные сетки, композицию и другие особенности верстки.

3. Бедем изучать векторную графику и иконографику. В дальнейшей деятельности они помогут вам при создании векторных проектов, иконок, персонажей и других элементов.

4. Познакомимся с лендингом и всеми его особенностями

5. Мы научим вас проектировать IOS приложения и полностью познакомим вас с этим направлением.

Мы смело заявляем, что обучение на дизайнера в Одессе в школе Mobios, научит вас мыслить и видеть по-новому, в будущей профессиональной жизни это поможет вам выйти на совершенно новый высококвалифицированный уровень. Наша главная задача – привить вам основные понятия и научить их применять на практике, чтобы созданный вами продукт не только восхищал потребителя, но и приносил ему максимум удовольствия. Курс даст вам практические знания о том, как правильно использовать UX дизайн и свое дизайнерское мышление при разработке любых продуктов. Дизайн курсы в Одессе https://mobios.school/ помогут вам смело подходить к экспериментам и создавать действительно качественный продукт.