Уряд Великобританії погодив стратегію по Brexit

Британський уряд виявився в змозі впоратися з внутрішніми розбіжностями і узгодити єдину переговорну позицію перед початком вирішальної фази переговорів щодо виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.

Міністри цілий день засідали в заміській резиденції прем'єра Терези Мей, після чого було опубліковано заяву на трьох сторінках про основні пропозиціях Лондона щодо його взаємин з ЄС після березня 2019 року.

Схвалений урядом план передбачає створення зони вільної торгівлі з ЄС для промислових і сільгосптоварів - але не для послуг. Для функціонування єдиної митної зони і безперешкодного руху товарів Лондон прийме на себе зобов'язання дотримуватися загальних правил і стандартів ЄС - зокрема, в сферах технічного і фітосанітарного контролю.

Якщо товар слідує на територію будь-якої з країн Євросоюзу, Лондон пропонує взяти на себе стягування мит, які перевищують британські тарифи, і перерахування їх у ЄС. З метою боротьби з контрабандою товари пропонується постачати чіпами для відстеження їх маршруту.

Якщо пропозиції Лондона будуть реалізовані, Великобританія зможе встановлювати свої тарифи і розробляти незалежну торговельну політику. Вона також вийде з-під юрисдикції Європейського суду, трактує закони для країн ЄС, хоча і буде враховувати його рішення в деяких областях.

На думку противників такого підходу, Великобританія фактично залишиться "васалом" ЄС, в ряді сфер буде змушена підкорятися рішенням Європейського суду, проте втратить можливість будь-яким чином впливати на чужі для неї правила і стандарти, і обмежить свої можливості в сфері створення зон вільної торгівлі з іншими країнами, насамперед з США.

Брюссель вважає пропоновану систему складною і вразливою для контрабандистів. Крім того, в керівництві Євросоюзу завжди наполягали, що для участі в єдиному ринку з усіма його перевагами Великобританія повинна буде забезпечити і вільне переміщення громадян.

У Лондоні припускають, що нинішня свобода переміщення громадян між Євросоюзом і Великобританією зникне, проте громадяни Сполученого Королівства і ЄС зможуть і далі подорожувати, подавати заявки на роботу і навчання на території один одного.

У сфері послуг, де Великобританія є одним з лідерів, Лондон також хотів би мати більшу самостійність і дотримуватися тільки частин вимог ЄС. Відповідно, доступ британських фінансових інститутів на єдиний ринок ЄС також буде обмеженим. Нинішнього рівня доступу до ринків одне одного Великобританія і ЄС не матимуть.

Міністри сподіваються, що нові домовленості дозволять перейти до наступного етапу переговорів з Євросоюзом. При цьому існують великі сумніви, що ця позиція буде прийнята Брюсселем.

Однак, заявляє Тереза Мей, головне - те, що у її кабінеті вийшло гарне обговорення, і що міністри погодили єдину позицію, яку тепер зможуть просувати як уряд. Зокрема, міністри, що говорили раніше про незгоду з "м'яким" варіантом виходу з ЄС, залишилися без підтримки інших консерваторів і змушені були погодитися з пропозиціями прем'єра.

Це стало великою внутрішньополітичною перемогою Мей. Тепер Лондон хоче прискорити переговори з Брюсселем з метою досягти консенсусу вже до жовтня, коли відбудеться саміт ЄС.

Представник Євросоюзу Мішель Барньє заявив, що очікує офіційного документа, щоб перевірити, наскільки пропозиції Лондона "реалізовані і реалістичні". Великобританія повинна вийти з ЄС в березні майбутнього року.